La nouvelle usine de puces de TSMC aux États-Unis fait face à un retard dans le remaniement de la salle de réunion du fournisseur

L’usine américaine très attendue de fabrication de puces de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est menacée de retards alors qu’un fournisseur clé se trouve en proie à une lutte de pouvoir au sein du conseil d’administration.

Le fournisseur d’équipement de salle blanche de longue date de TSMC, Jiangxi Hantang System Integration Co. (JASIC), a été sollicité pour équiper la nouvelle usine de fabrication de puces de l’entreprise en Arizona, et tout semblait sur la bonne voie jusqu’à ce que le plus grand actionnaire du fournisseur commence à faire pression pour remplacer les dirigeants de l’entreprise. .

Le remaniement du conseil d’administration est apparemment long à venir et fait suite au décès en 2015 du fondateur de JASIC. A cette époque, une participation majoritaire dans la société a été transférée à la veuve du fondateur, Mme Li Huiwen, mais la présidence de la société est restée avec M. Chao Shui Chen, avec M. Bai Chen Chen en tant que directeur général.

Maintenant, Shui Chen est sur le point de prendre sa retraite et Huiwen revient dans l’entreprise avec sa propre cohorte pour remplir le conseil d’administration de l’entreprise. Tout cela a apparemment jeté dans l’incertitude tous les contrats de l’entreprise, y compris celui avec TSMC pour la fourniture d’équipements de salle blanche à l’usine de TSMC en Arizona.

La direction actuelle a forgé une relation de travail étroite avec TSMC au fil des ans et il est à craindre qu’avec un changement de garde au sommet, il pourrait y avoir des changements supplémentaires plus tard dans les départements d’ingénierie où une coopération plus directe entre JASIC et TSMC sur la mise en place des installations de fabrication a lieu.

Bien que rien de tout cela n’ait encore été décidé, le potentiel de tout type de perturbation – même bref – pourrait entraîner des retards dans la mise en place de l’usine de l’Arizona, qui arrive à un moment particulièrement mauvais pour l’industrie.

Analyse : La pénurie mondiale de puces s’éternise en raison d’une centaine de points de défaillance

Bien que le feuilleton télévisé d’un fournisseur industriel ne devrait pas être une nouvelle majeure, il met en lumière une raison majeure de la pénurie mondiale actuelle de semi-conducteurs.

En termes simples, les semi-conducteurs dont nous avons besoin pour tout, des voitures aux smartphones en passant par les ordinateurs et même les routeurs Wi-Fi, sont le produit final d’une chaîne d’approvisionnement mondiale massive avec très peu de mou.

L’adoption généralisée de la gestion de la chaîne d’approvisionnement juste à temps laisse la production avec très peu de marge d’erreur ou de flexibilité. Ainsi, lorsqu’un fournisseur critique subit soudainement un drame dans la salle de réunion à Taïwan, une usine de fabrication de puces en Arizona est retardée.

Ceci, à son tour, retarde la production de tous les biens en aval alimentés par ces semi-conducteurs.

Et bien qu’il soit facile de lever les yeux au ciel sur la situation chez JASIC, ce genre de chose se produit tout le temps partout dans le monde.

Habituellement, ce n’est pas aussi perturbateur que de faire durer la pénurie de semi-conducteurs un peu plus longtemps, mais si ce n’est pas JASIC, cela pourrait tout aussi bien être des exploitants miniers fournissant les minéraux de terres rares pour les semi-conducteurs faisant face à une grève du travail ou à un coup d’État militaire. .

Il existe un nombre presque illimité de points de défaillance le long de nos chaînes d’approvisionnement comme celle-ci, et comme la demande de semi-conducteurs ne fera qu’augmenter de façon exponentielle à l’avenir, nous devons cesser de considérer la pénurie mondiale de semi-conducteurs comme un problème à court terme et plus comme un problème systémique. réalité à laquelle nous devrons faire face à l’avenir.