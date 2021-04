La nouvelle vedette de Mortal Kombat taquine les scènes de combat “ terriblement violentes ” ⋆ .

La nouvelle featurette de Mortal Kombat taquine des scènes de combat “ incroyablement violentes ”

Avant les débuts du film aux États-Unis la semaine prochaine, Warner Bros Pictures a publié une toute nouvelle featurette pour le très attendu Combat mortel redémarrer, offrant aux téléspectateurs de nouveaux aperçus de la chorégraphie de combat épique du film qui rend justice aux morts emblématiques du jeu vidéo bien-aimé. La vidéo taquine les confrontations entre des personnages tels que Kano et Sonya Blade, Liu Kang et Kabal, et Mileena et Cole Young. Il a également souligné l’athlétisme impressionnant de la distribution principale, en particulier avec les représentations de Lewis Tan et Joe Taslim de Cole Young et Sub-Zero, respectivement. Regardez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Combat mortel devait initialement faire ses débuts ce vendredi, mais a été repoussé au 23 avril plus tôt ce mois-ci, bien que le film réalisé par Simon McQuoid soit maintenant diffusé dans les théâtres internationaux.

Le casting international diversifié de Combat mortel inclut Joe Taslim comme Sub Zero; Ludi Lin comme Liu Kang; Jessica McNamee dans le rôle de Sonya Blade; Josh Lawson comme Kano; Tadanobu Asano comme Raiden; Mehcad Brooks dans le rôle de Jackson «Jax» Bridges; Chin Han comme Shang Tsung; Hiroyuki Sanada comme Scorpion; Max Huang comme Kung Lao; Sisi Stringer dans le rôle de Mileena; et Lewis Tan.

Inspiré du jeu vidéo le plus vendu de Midway Games qui était basé sur l’idée originale d’Ed Boon et de John Tobias, le film est centré sur le combattant MMA Cole Young, habitué à prendre une raclée pour de l’argent, ignore son héritage – ou pourquoi Outworld L’empereur Shang Tsung a envoyé son meilleur guerrier, Sub-Zero, un Cryomancien d’un autre monde, pour traquer Cole. Craignant pour la sécurité de sa famille, Cole part à la recherche de Sonya Blade sous la direction de Jax, un major des forces spéciales qui porte le même étrange dragon marquant Cole. Bientôt, il se retrouve au temple de Lord Raiden, un Dieu ancien et le protecteur de Earthrealm, qui accorde le sanctuaire à ceux qui portent la marque. Ici, Cole s’entraîne avec les guerriers expérimentés Liu Kang, Kung Lao et le mercenaire voyou Kano, alors qu’il se prépare à affronter les plus grands champions de la Terre contre les ennemis d’Outworld dans une bataille à enjeux élevés pour l’univers. Mais Cole sera-t-il suffisamment poussé pour débloquer ses arcanes – l’immense pouvoir de son âme – à temps pour sauver non seulement sa famille, mais aussi pour arrêter Outworld une fois pour toutes?

Réalisé par Simon McQuoid à partir d’un scénario écrit par Greg Russo et Dave Callaham, le film est produit par James Wan (La conjuration univers) et Todd Garner (Dans la tempête, Étiqueter) avec Larry Kasanoff, E. Bennett Walsh, Michael Clear et Jeremy Stein en tant que producteurs exécutifs. L’équipe créative est également composée du directeur de la photographie Germain McMicking (Vrai détective, Haut du lac: China Girl), décorateur Naaman Marshall (Sous-marin, Serviteur), éditeur Scott Gray (Haut du lac, Jonquilles) et la créatrice de costumes Cappi Ireland (Lion, Le rover).