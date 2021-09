La nouvelle vente Kemco réduit dix RPG sur Switch et 3DS

Êtes-vous prêt pour une autre vente en ligne de Kemco ? Parce que nous voici avec une autre vente eShop de Kemco.

Oui, l’éditeur est revenu avec une autre chance de choisir une gamme de RPG sur Switch et 3DS à des tarifs réduits, réduisant leurs prix jusqu’à 50%. Nous avons toutes les offres pour vous ci-dessous (la vente est active pour une durée limitée en Europe, en Amérique du Nord et en Australie) :

Ruinverse

30% de réduction | Commutateur Nintendo

Suivez Kit, un transporteur bienveillant, et son amie d’enfance vivace Allie alors qu’ils font équipe avec un escroc de troisième ordre, un médecin charlatan et un nain étourdi pour parcourir le monde dans leur quête pour sauver Allie d’un sort qui la menace existence même tout en vivant leurs moments de triomphe et de difficultés dans ce qui sera certainement un voyage inoubliable pour les amateurs de RPG du monde entier.

Yodanji

50% de réduction | Commutateur Nintendo

Yodanji est une pause-café sur le thème du roguelike d’après les contes folkloriques japonais. Obtenez la capacité d’invoquer et de piéger des yokai – de nombreux esprits qui ont vécu cachés parmi nous (jusqu’à présent). Admirez-les et donnez-leur des surnoms pleins d’esprit, puis faites-les traverser le donjon brutal en constante évolution pour essayer d’invoquer encore plus de yōkai ! Des graphismes effrayants et mignons et des poudres fabriquées à partir de diverses parties du corps incluses.

Asdivine Kamura

50% de réduction | Commutateur Nintendo

Après que tout soit bouleversé lorsqu’un être transcendant nommé Zaddes apparaît et commence à modifier le monde, la divinité spirituelle, Shiki, entreprend de rassembler les orbes mystiques dispersés dans les différentes régions et de restaurer son monde. En faisant équipe avec un groupe improbable de compagnes à la fois silencieuses et libres, à quelle conclusion arrivent-elles toutes ? Seule la divinité connaît la réponse à cela !

Les sorciers de Brandel

40% de réduction | Commutateur Nintendo

Le jeune sorcier Darius perd sa maison après avoir omis de rembourser un prêt, et finit par vivre gratuitement dans la maison d’un sorcier recherché ! Alors qu’il rencontre une épéiste qui n’a absolument aucun sens de l’orientation et une planteuse qui se ratatine immédiatement si elle ne boit pas assez d’eau, le destin décide de finir par voyager ensemble. Où mèneront les querelles sur des principes différents.

Chroniques d’Alvastia

50% de réduction | Commutateur Nintendo

Après avoir rencontré l’homme qui a tué leurs parents dix ans auparavant, Elmia, une prêtresse ; et Alan, son frère et protecteur, a entrepris de venger leur mort alors qu’ils se battent pour endiguer la marée de monstres qui inondent le monde supérieur et rétablir la paix à Alvastia.

Cependant, dans leur quête pour amasser une armée de compagnons divers avec le même objectif, seront-ils vraiment capables d’acquérir la force nécessaire pour traduire en justice le meurtrier de leurs parents et sauver le monde… ?

Archlion Saga

50% de réduction | Commutateur Nintendo

Trop de jeux dans l’étagère poussiéreuse attendent d’être joués ? Pas de problème, ce RPG de poche vous offre une expérience adéquate ! C’est parti pour une aventure pleine d’émotion et d’accomplissement ! Un héros apparaîtra à une époque où la fin prédite du monde approche. C’est Archlion King, vous-même ! Partez pour un voyage vers l’Extrême-Orient pour la bataille finale !

Tour Everdark

50% de réduction | Commutateur Nintendo

Montez dans l’ancienne tour de l’horloge pour faire bouger le temps gelé ! Prochain chapitre de la série RPG de poche ! Un jour, le temps s’est arrêté à travers le monde. Invité par une fille cherchant de l’aide dans le rêve, vous vous dirigerez vers la ville de Curren. Résolvez les mystères de la tour de l’horloge qui a marqué le premier passage du temps dans l’histoire, et récupérez l’heure !

Alphadia

50% de réduction | Nintendo 3DS

Utilisant un système de combat orthodoxe au tour par tour, Alphadia évoque un sentiment de nostalgie avec son style RPG classique. Son équilibre de jeu raffiné et son interface simple à utiliser rendent ce jeu accessible aux joueurs de tout niveau de compétence tout en offrant en même temps plus de 30 heures de jeu. Venez découvrir Alphadia et assister à son histoire dramatique se dérouler !

Legna Tactique

50% de réduction | Nintendo 3DS

Deux garçons, chacun avec le même rêve : débarrasser le monde de la guerre. Pour réaliser ce rêve, vaut-il mieux protéger les faibles ? Ou vaut-il mieux pousser en avant pour gagner en puissance, quitte à perdre parfois quelque chose ? Dans un monde agité, les pensées et les sentiments des garçons sont ballottés comme des feuilles flottantes. Comment vos choix affecteront-ils le résultat, alors que vous vous efforcez d’obtenir une paix véritable ? Profitez de batailles avec des tactiques complexes et précises à votre guise !

Crystareino

50% de réduction | Nintendo 3DS

Comme toujours, le protagoniste s’entraîne dur avec son professeur, Eppol, afin de devenir un héros respectable. Après une séance d’entraînement, une lumière mystérieuse apparaît devant eux, engloutissant les deux. Invoqués dans un autre monde, les deux sont déconcertés par la situation et commencent un voyage pour trouver un moyen de retourner dans leur monde d’origine.

