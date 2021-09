La nouvelle vente PlayStation Store présente certains des meilleurs jeux de 2021 à ce jour

La promotion Big in Japan du PlayStation Store est de retour avec une nouvelle liste d’offres qui valent le détour. Plus de 200 jeux développés au Japon sont à prix réduit, y compris une poignée de titres sortis cette année. Nier Replicant est réduit à 39 $, Final Fantasy VII Remake Intergrade pour PS5 est à 49,69 $, Scarlet Nexus à 36 $ et NEO: The World Ends With You est à 42 $.

Ce sont quelques-uns des meilleurs prix que nous ayons vus pour ces jeux jusqu’à présent, et il existe également de nombreuses autres excellentes offres sur les jeux des années précédentes. Persona 5 Royal, l’un de nos jeux préférés de 2020, est réduit à seulement 24 $. La version mise à jour du JRPG déjà stellaire d’Atlus a remporté un rare 10/10 dans notre revue Persona 5 Royal. Pendant ce temps, le spin-off de style Musou Persona 5 Strikers est en vente pour 39 $.

Si vous prenez Nier Replicant, vous voudrez peut-être aussi saisir la grande suite. L’édition Game of the Yorha de Nier Automata est tombée à 20 $. Si vous recherchez un JRPG au tour par tour entièrement traditionnel, Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age est l’une des meilleures versions modernes du genre. L’édition définitive est en vente pour seulement 26 $. En parlant de merveilleux jeux au tour par tour, Yakuza: Like a Dragon, qui est un bon point d’entrée pour les nouveaux venus dans la série, est réduit à 36 $.

Nous avons mis en évidence les meilleures offres de la vente Big in Japan ci-dessous, mais ce n’est pas la seule vente en cours sur PSN. Si vous êtes abonné à PlayStation Plus, assurez-vous de jeter un œil à la vente de doubles remises. Toutes les offres énumérées ci-dessous sont disponibles jusqu’au 7 octobre, vous avez donc le temps de faire votre choix.

Les meilleures offres sur le PlayStation Store

13 Sentinelles : Aegis Rim — 30 $ (60 $)Dragon Ball Z : Kakarot — 18 $ (60 $)Dragon Ball FighterZ – Édition Ultime — 16,49 $ (110 $)Dragon Quest XI S : Échos d’un âge insaisissable — 26 $ (60 $)Remake de Final Fantasy VII (PS4) — 30 $ (60 $)Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5) — 49,69 $ (70 $)Final Fantasy IX Édition numérique — 10,49 $ (21 $)Final Fantasy X/X-2 HD Remasterisé — 12,49 $ (25 $)Final Fantasy XII : L’âge du zodiaque — 25 $ (50 $)La Légende des Héros : Les Pistes de Cold Steel IV — 39 $ (60 $)Légende de Mana — 22,49 $ (30 $)NEO : Le monde se termine avec vous — 42 $ (60 $)Nier Automata : édition du jeu de Yorha — 20 $ (40 $)Nier Réplicant — 39 $ (60 $)Ninja Gaiden : Collection de maîtres — 30 $ (40 $)Persona 5 Royal — 24 $ (60 $)Resident Evil 2 Édition Deluxe — 20 $ (50 $)Nexus écarlate — 36 $ (60 $)Yakuza : comme un dragon — 36 $ (60 $)