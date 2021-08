La nouvelle version bêta de BlueStacks prend enfin en charge la version Android au-delà de Nougat

in

TL;DR

Une nouvelle version bêta de BlueStacks 5 prend en charge les jeux nécessitant Android 8 ou 9. Cela inclut des titres importants comme Genshin Impact et Alchemy Stars. BlueStacks est un téléchargement gratuit pour Windows et Mac.

BlueStacks, un émulateur de jeux Android majeur pour Windows et Mac, est désormais compatible avec une plus large gamme de jeux grâce à une « bêta avancée » de BlueStacks 5 prenant en charge Android 8 Oreo et Android 9 Pie.

La version stable actuelle de BlueStacks est limitée à Android 7 Nougat, ce qui peut être problématique étant donné que certains développeurs de jeux exploitent les nouvelles fonctionnalités Android. La dernière version bêta permet la prise en charge de titres tels que Genshin Impact, Alchemy Stars et NFS Heat Studio.

Les versions stable et bêta de BlueStacks 5 sont des téléchargements gratuits. En fait, les deux peuvent être utilisés simultanément en mode multi-instance, offrant une solution de repli au cas où certaines applications plus anciennes ne fonctionneraient pas aussi bien qu’elles le devraient.

L’émulateur est également gratuit, bien que les développeurs et les éditeurs paient pour un placement plus important.

La longévité de BlueStacks et d’autres émulateurs pourrait être menacée par Windows 11, attendu d’ici la fin de 2021. Ce système d’exploitation offrira un support natif pour les applications Android, bien que via l’Amazon Appstore, qui n’a pas une sélection aussi complète que Google Play Magasin. Les développeurs peuvent être plus enclins à prendre en charge Amazon si cela signifie atteindre l’énorme base d’utilisateurs Windows.