La nouvelle version de Burger King des nuggets de poulet pourrait bientôt arriver dans votre ville

Burger King donne à certains de leurs fans l’occasion de tester leur nouvelle création de pépites de poulet. Ce qui n’est pas clair, c’est si c’est une bénédiction ou une malédiction contre les clients.

Dans les emplacements participants au Canada, Burger King présente le Dill Pickle Chicken Nugget, qui est simplement une pépite de poulet et une tranche de cornichon à l’aneth à l’intérieur. Selon Chewboom, les pépites sont considérées comme un accompagnement, mais il semblerait que vous puissiez également en faire un repas si vous les pressez.

Si votre Burger King propose la concoction de pépites, vous pouvez vous procurer un pack de 8 pour 2,99 $. Cela inclut votre trempette, qui vous est facturée dans le monde de la restauration rapide d’aujourd’hui. Les jeunes d’aujourd’hui ne sauront jamais le jour où vous pourriez obtenir un sac entier rempli de toutes les sauces disponibles.

On ne sait pas si les friandises au poulet se rendront au sud de la frontière canadienne vers les magasins américains. Si c’est le cas, il faut espérer que les pépites se vendent mieux que les tacos à 1 $ et atterrissent davantage comme l’Impossible Whopper en termes de succès. Et on ne parlera pas du hot dog Burger King.

Les réponses sur les réseaux sociaux de Burger King semblent prometteuses. On admet même qu’ils détestent les cornichons, mais pensent que l’idée des pépites de poulet est une bonne idée. « Jésus. A quelle heure commences-tu à les servir parce que je les veux pour le petit déjeuner demain !! » un autre ajouté. « Je voulais juste dire que ce sont les meilleures pépites que j’ai jamais eues! » un troisième fan a écrit.

L’introduction des nuggets au Canada fait suite au retour d’un autre classique du poulet de l’empire de la restauration rapide aux États-Unis. Plus tôt en novembre, le King a ramené le sandwich au poulet italien original, un élément qui n’a pas honoré les menus de Burger King depuis près d’une décennie.

Les pépites de cornichons à l’aneth tombent également dans la foulée d’une pénurie de cornichons pour Burger King tout en testant un autre nouvel ajout au menu. En avril, Burger King dans le Michigan manquait de pots de cornichons uniques pour leurs garnitures de sandwich au poulet piquantes et croustillantes. Avec le succès du sandwich au poulet Popeyes, le cornichon est devenu un ingrédient incontournable du sandwich au poulet parfait. Maintenant, cela fera-t-il aussi la pépite de poulet parfaite? manquait de pots de cornichons uniques