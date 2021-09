La nouvelle version de Dragalia Lost Devs est un flipper décent, pauvre Gacha

Illustration : Jeux de Kakao

World Flipper est un jeu mobile fascinant qui mélange le gacha avec le flipper et le combat de style JRPG. Alors que j’étais ravi de jouer à un nouveau jeu de gacha dans un nouveau format de gameplay, il ne réussit pas entièrement en tant que tel.

Dans ce jeu, vous battez des ennemis en les frappant avec des flippers, et ces flippers sont divers personnages d’anime que vous tirez d’un système d’invocation gacha. Mais World Flipper s’efforce également d’être un JRPG. Chacun de vos personnages de flipper a une barre de santé et le surmonde est magnifiquement rendu en pixel art. C’est un jeu ambitieux de Cygames, le studio derrière le populaire jeu de gacha Dragalia Lost. Sortie à l’origine pour le Japon en 2019, la version anglaise n’a été lancée que la semaine dernière. Comme le jeu a eu suffisamment de succès pour mériter une localisation en anglais, j’avais de grandes attentes.

Bien que World Flipper soit un jeu de flipper décent pour les joueurs occasionnels, il ne capture pas l’attrait des jeux de gacha. Les contraintes de conception inhérentes à son mashup de genre inhabituel l’empêchent de capturer les meilleurs aspects de l’un de ces genres.

Le jeu m’a immédiatement rappelé Dragalia Lost. Le style artistique de World Flipper s’inspire des mêmes conceptions de personnages colorées et optimistes, et la mise en page similaire signifiait que je n’avais aucun problème à naviguer dans le menu. Comme son prédécesseur, chaque personnage peut être personnalisé avec des armes et un personnage secondaire. Cependant, World Flipper réduit considérablement la quantité de fabrication nécessaire pour créer un personnage. C’est un changement bienvenu, car la dureté du système d’artisanat de Dragalia Lost m’a fait hésiter à jouer au jeu à des niveaux plus élevés. Je souhaite juste que World Flipper ait laissé derrière lui des arbres de mise à niveau déroutants. Il est encore plus difficile de sentir les minuscules statistiques augmenter dans un jeu de flipper, ce qui réduisait la satisfaction que je ressentais chaque fois que j’investis des points dans les compétences de mon personnage.

À l’exception de Genshin Impact, la plupart des jeux de gacha racontent des histoires sous forme de roman visuel. En tant que personne qui sautait souvent les histoires de personnages dans Dragalia Lost, j’ai été surpris de voir à quel point ils étaient meilleurs dans World Flipper. L’écriture est tout aussi simple, mais les histoires sont plus énergiques avec l’inclusion de scènes de pixels animées. Cela donne à World Flipper l’impression d’être un JRPG plus ancien, même en dehors des combats.

Parce que World Flipper est un jeu de société dans lequel trois personnages se déplacent ensemble dans une seule ligne de fichier, il est beaucoup plus facile que dans le flipper réel d’empêcher vos balles de tomber entre les flippers. Quand ils le font, ils ne perdent que peu de santé, il est donc également impossible de perdre vos personnages. Ces décisions de conception le rendent exceptionnellement indulgent pour un jeu de flipper.

Malheureusement, World Flipper n’est pas à la hauteur d’un jeu de gacha. Le succès du genre repose sur l’investissement des joueurs dans les visuels des personnages, leurs personnalités et leur histoire. Même lorsque les jeux gacha ont de petits sprites, ils sont conçus pour être instantanément reconnaissables pendant le jeu. Bien que les conceptions des personnages de World Flipper soient mignonnes et que le doublage soit exemplaire, leur attrait est minimisé si je ne vois pas l’intégralité de l’art du personnage à l’écran. Et parce qu’il s’agit d’un jeu de flipper, les sprites se déplacent trop rapidement sur l’écran pour que je puisse les associer aux personnages spécifiques que j’ai sélectionnés dans la programmation.

Si vous avez dépensé de l’argent pour tirer des personnages rares, ou si vous avez économisé la monnaie gratuite comme je l’ai fait, il est assez décevant que leur présence dans le jeu soit si minime. Les seules fois où je peux voir le bel art des personnages, c’est lorsque leur barre de capacité spéciale se remplit, mais les points de compétence se remplissent si lentement que je n’ai pu les utiliser qu’une fois par match. Donc, contrairement à la plupart des jeux de gacha où je ressens un lien personnel avec les personnages qui m’ont mené à travers des batailles difficiles, mes flippers me semblent des étrangers.

World Flipper est une application de flipper mignonne, mais le mariage du flipper, du JRPG et du gacha est maladroit qui l’empêche de vraiment briller en tant que jeu de gacha.