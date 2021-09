La nouvelle version de Microsoft Edge arrivera sur les consoles Xbox, ainsi que plusieurs fonctions PC – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

in

Xbox a finalement publié le mise à jour de septembre pour sa nouvelle génération de consoles et avec cela vient une série intéressante de fonctions disponibles, comme l’a révélé le portail The Verge.

Bien que la Xbox Series X | S et la Xbox One disposaient déjà d’une version précédente du navigateur, cette nouvelle mise à jour introduit le Version à base de chrome à la console, qui serait celle qui est actuellement disponible pour les ordinateurs qui fonctionnent avec Windows 10.

L’inclusion de ce nouveau Microsoft Edge signifie également l’arrivée de plusieurs actions assez curieuses à effectuer depuis la console de jeu vidéo car, en plus de faire des recherches de manière traditionnelle, cela permettra également des activités telles que utiliser la plateforme de messagerie Discord (mais sans pouvoir parler lors des appels) et accéder aux jeux de Google Stadia, Steam et même des mini-jeux basés sur navigateur.

L’apparition du programme c’est presque exactement le même que son homologue informatique. Il comprend des divisions à onglets, une barre de recherche et est synchronisé avec les paramètres, les favoris et l’historique liés à un compte. Bien qu’il n’inclue pas d’éléments un peu plus spécifiques comme les extensions ou l’accès au mode développeur.

Comme Microsoft l’avait partagé, les tests de cette version d’Edge avaient commencé en début d’année et jusqu’à présent elle sortirait ouvertement pour tous les utilisateurs. Avec cette mise à jour, l’entreprise promet une « expérience de navigation rapide, sûre et moderne directement depuis votre console ».

Un détail très intéressant est la possibilité de connecter une souris et un clavier, qui peuvent être utilisés à la fois pour les applications de productivité et les versions de navigateur de programmes informatiques. Office Word et Excel, par exemple pour accéder à des jeux par navigateur comme slither.io ou Krunker. Fait intéressant, cela vous permet également d’utiliser des jeux d’abonnement de Google Stadia ou de Fumer via la fonction Remote Play, bien que cela ne semble pas être d’une grande utilité étant donné que la console elle-même a ses propres options.

Cette même mise à jour a également apporté d’autres nouvelles telles que l’inclusion de l’épargne la liste “jouer plus tard” de l’abonnement Xbox Game Pass et des améliorations Application Xbox pour les mobiles qui permet désormais l’utilisation de jeux dans le cloud et l’option de jeu à distance pour continuer à utiliser la console depuis l’écran du téléphone portable au cas où la télévision serait occupée ou que vous vous absentiez de chez vous.

La mise à jour est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Xbox One et Xbox Series X | S pour le téléchargement et l’installation.

Source : Infobae