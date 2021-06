La nouvelle version du best-seller de Xiaomi arrive en Espagne : disponibilité et prix du Redmi Note 8 2021 | La technologie

Quelques semaines après sa présentation officielle, le Redmi Note 8 2021 débarque en Espagne. Prenez note du prix et de la disponibilité dans notre pays de la nouvelle version du best-seller Xiaomi.

Si nous examinons les mobiles les plus vendus de Xiaomi ces derniers temps, le Redmi Note 8 est l’un des plus importants. Le géant chinois l’a lancé sur le marché à l’été 2019 et depuis lors, plus de 25 millions d’unités ont été vendues dans le monde.

Pour célébrer cette étape importante, Xiaomi a annoncé l’arrivée d’une version mise à jour de son smartphone populaire. La présentation officielle du Redmi Note 8 2021 a eu lieu le 25 mai, mais la marque n’a pas confirmé quand il serait disponible sur le marché mondial. Nous connaissons maintenant la disponibilité et le prix du Redmi Note 8 2021Donc, si vous l’avez déjà vu, continuez à lire car nous vous disons tout ce que vous devez savoir.

Et que vous propose le Redmi Note 8 2021 ? Le mobile conserve le même design que le modèle d’origine et pratiquement les mêmes caractéristiques, mais est mis à jour avec un nouveau processeur.

Il est équipé d’un écran LCD Full HD + de 6,3 pouces avec une encoche de type goutte et un bas du menton assez prononcé. Il sera commercialisé en trois couleurs : Neptune Blue, Moonlight White et Space Black.

Le chipset MediaTeck Helio G85 remplace le Snapdragon 665 qui équipait le modèle d’origine, et il est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 ou 128 Go de stockage interne.

A l’arrière on trouve un système à quatre caméras composé d’un capteur principal de 48 Mpx, d’un grand angle de 8 Mpx, d’une caméra macro de 2 Mpx et d’un capteur de profondeur de 2 Mpx. La caméra selfie, quant à elle, dispose d’un capteur de 13 Mpx.

La batterie a une capacité de 4 000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide à 18 W, et dans la boite on trouve un chargeur de 22,5 W.

Redmi Note 8 2021 : prix et disponibilité en Espagne

La nouvelle version du best-seller de Xiaomi Il peut être acheté en prévente à partir de 00h00 le lundi 21 juin prochain. et les commandes quitteront l’entrepôt entre le 2 et le 7 juillet.

Le prix du Redmi Note 8 2021 en Espagne Il sera à 179,99 euros, mais grâce à l’offre de lancement vous bénéficierez d’une remise de 20 euros si vous l’achetez durant les premiers jours de prévente, il revient donc à seulement 159,99 euros.