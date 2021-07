La nouvelle version du masque électronique de LG comprendra des microphones et des haut-parleurs | La technologie

LG dispose d’un masque électronique qui verra bientôt une rénovation et qui résoudra l’un de ses principaux problèmes : le volume de la voix. Cette nouvelle version comprendra des microphones et des haut-parleurs pour augmenter le volume de la voix.

Les masques sont encore des éléments communs dans la vie de tous, la pandémie est arrivée et les a imposés aux visages. Tout a avancé à pas de géant grâce à la recherche scientifique et à des milliers de personnes occupant des emplois de nettoyage, mais cela ne signifie pas que les masques sont toujours d’une importance vitale.

De nombreuses entreprises ont vu l’opportunité de combiner la technologie avec des masques, bien que la plus populaire soit LG. Sa proposition était un masque électronique appelé LG PuriCare Air Purifier Mask, un nom très long pour un produit complexe à définir. Et, est-ce que, ce produit semblait tiré de la science-fiction la plus dystopique.

Le fonctionnement de ce masque est basé sur l’utilisation de deux ventilateurs qui parviennent à créer un flux d’air qui, à son tour, est filtré à l’aide de filtres HEPA, puis atteint l’utilisateur et le respire à travers un autre système de filtrage. Va, la très haute technologie au service de la santé.

Cette première version avait un objectif clair pour LG et c’était de vérifier si les utilisateurs étaient prêts à payer les 150 euros que l’entreprise lui demande., en plus de voir si son design est suffisamment attrayant pour que les gens le choisissent.

Il a également servi à détecter les problèmes et l’un d’eux était que, en parlant, en raison du nombre de filtres et de la structure en plastique rigide, le masque a baissé le volume de la voix. LG a résolu le problème et dans la prochaine génération de ce masque, des microphones et des haut-parleurs feront leur apparition.

Cette nouvelle version du masque purificateur d’air LG PuriCare est attendue d’ici un mois, bien qu’il n’ait pas été confirmé qu’elle arrivera dans notre pays. Bien que compte tenu du fait que la version précédente a été lancée et a atterri sur nos côtes, il est fort probable que celle-ci le fera également.

Le doute est le prix de cette nouvelle version, puisque la précédente n’avait pas d’étiquette excessive étant donné qu’elle peut durer presque toute une vie en n’ayant qu’à changer les filtres et charger la batterie. On espère que le prix n’augmente pas trop avec l’intégration des micros et enceintes.