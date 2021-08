La nouvelle version du navigateur Internet Samsung mise sur la sécurité et la confidentialité | La technologie

La nouvelle version du navigateur de Samsung comprend un nouveau widget de recherche, une technologie anti-tracking et de nouvelles options dans le menu pour supprimer les données de navigation.

Il y a beaucoup plus de vie en plus des navigateurs Google Chrome et Microsoft Edge, et par exemple le navigateur Internet Samsung vient d’atteindre sa version 15 offrant de nouvelles fonctionnalités non pas sur le design, mais sur la sécurité et la confidentialité, et que vous allez adorer.

Si vous avez un téléphone Samsung, vous utilisez sûrement également le navigateur Internet Samsung installé par défaut, un navigateur doté de nombreuses fonctionnalités. Maintenant, Samsung Internet 15 n’est plus en version bêta et il commence à être déployé dans une version stable comprenant toutes ces améliorations de sécurité et de confidentialité, avance d’AndroidPolice.

En matière de confidentialité et de sécurité, ils ont intégré de nouvelles fonctionnalités pour aider à protéger les utilisateurs. Maintenant, l’application est livrée avec technologie anti-trace capable de nous protéger de toute trace que nous laissons dans nos navigations, puis le menu “supprimer les données de navigation” a été étendu avec des exemples spécifiques de ce que chaque option supprime.

Nous avons également un changement de fonctionnement en mode secret (mode incognito), et où une fois la navigation secrète activée, elle restera par défaut jusqu’à ce que nous la modifiions manuellement. De cette façon, au lieu de revenir à son état normal à chaque ouverture de l’application, elle se souviendra de la façon dont elle a été configurée la dernière fois.

D’autre part, en plus de la confidentialité et de la sécurité, le navigateur nous permet désormais accéder à un nouveau widget de recherche depuis l’écran d’accueil. La bonne chose à propos de ce widget est qu’il est personnalisable, spécifiquement redimensionnable, et qu’il ressemble beaucoup à la propre barre de recherche de Google, avec un raccourci pour les actions vocales.

En revanche, cette nouvelle version du navigateur Samsung est capable de cache, temporairement, les pages Web que vous avez récemment visitées, avec lesquelles nous pourrions commencer à naviguer beaucoup plus rapidement entre les différentes pages Web.