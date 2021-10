La nouvelle version Realme UI 3 boit des nouveautés de ColorOS 12 et nous savons déjà quand elle sortira | La technologie

La nouvelle version du système d’exploitation realme est maintenant officielle et nous avons une date pour son lancement. Cette mise à jour nous rappelle beaucoup les nouveautés qui ont été présentées il y a quelques jours avec le ColorOS 12.

Hier était un jour important pour realme, car ils ont non seulement présenté leur nouveau realme GT Neo 2, mais l’idée était de montrer l’avenir de l’entreprise lors d’un grand événement.

Et dans cette batterie de nouvelles et de présentations, il a été annoncé, pour la première fois Realme UI 3.0, le nouveau système d’exploitation société basée sur Android 12. La mise à jour arrivera au format bêta pour sélectionner des appareils tels que l’actuel Realme GT.

Dis-moi vraiment ça la nouvelle mise à jour apporte une expérience fluide, de nouvelles options de confidentialité et bien plus encore. Passons en revue ces améliorations.

Tout d’abord, il promet un design plus expressif avec des mises en page organisées et une interface utilisateur fluide. Les icônes ont été mises à jour au style 3D et, comme nous l’avons vu dans le ColorOS 12, l’espace icône est beaucoup plus visible avec une amélioration de l’icône et des textes.

Il y a aussi un éditeur de thème à l’échelle du système qui vous permet de choisir la couleur de l’interface utilisateur. La fonction AOD a également été mise à jour pour utiliser une photo de portrait comme thème, similaire à ce que nous avons vu avec la fonction OnePlus Canvas.

Le moteur est désormais géré par une intelligence artificielle dans Realme UI 3.0, ce qui réduit la consommation d’énergie. Cela a été optimisé pour consommer 30 % de mémoire en moins, ainsi qu’une amélioration de 10 % des performances et une augmentation de 12 % de la durée de vie de la batterie.

La confidentialité, qui est l’un des domaines clés d’Android 12, a également été améliorée dans Realme UI 3.0.

Par exemple, vous permet désormais de partager des photos et des vidéos en privé. De plus, les informations de localisation et d’autres données photographiques, y compris l’horodatage, le modèle d’appareil photo et les paramètres, peuvent être supprimées.

Realme a annoncé que plus de 20 téléphones seront mis à jour vers Realme UI 3.0, bien que le premier lot soit basé sur des bêtas, et plus tard, les versions stables seront publiées.

Le premier téléphone à recevoir la mise à jour sera le Realme GT, en octobre, et plus tard, le reste des smartphones de la société la recevra. Le déploiement devrait se terminer au deuxième trimestre 2022 avec les téléphones plus anciens.