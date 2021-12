La nouvelle version stable d’OxygenOS 12 (Android 12) pour le OnePlus 9 corrige certains bugs, mais pas tous

Le déploiement stable d’Android 12 n’a pas été remarquablement fluide pour certaines entreprises, dont OnePlus, qui a dû le mettre en pause pendant qu’il corrigeait certains bogues. Cependant, la société a annoncé jeudi que le déploiement d’OxygenOS 12 était de retour pour les OnePlus 9 et 9 Pro.

Comme indiqué dans le message du forum OnePlus, la nouvelle version stable des téléphones phares de OnePlus comprend plusieurs corrections de bugs et améliorations, qui devraient plaire à ceux qui se sont plaints de problèmes logiciels. Notamment, la mise à jour résout les problèmes de perte de connexion des téléphones, la barre de notification apparaissant vide et certains problèmes d’affichage.

Le capteur d’empreintes digitales a également été amélioré, l’application de l’appareil photo devrait désormais s’ouvrir plus rapidement et produire de meilleures images, et OnePlus a mis en œuvre des optimisations pour améliorer la durée de vie de la batterie.

Cela dit, OnePlus note que tout n’a pas été corrigé et que certains problèmes logiciels seront résolus dans une mise à jour de suivi. Cela inclut des problèmes avec la fonction de remplissage automatique dans les limitations de Chrome et GCam. OnePlus n’a pas annoncé de date pour cette mise à jour de suivi, mais la nouvelle version d’OxygenOS 12 devrait maintenant commencer à arriver pour les utilisateurs de OnePlus 9 dans le cadre d’un déploiement incrémentiel.

La version comprend également le dernier correctif de sécurité de décembre.

Malheureusement, cela ne résout pas les autres problèmes rencontrés par certains propriétaires de OnePlus avec la nouvelle orientation du logiciel depuis la fusion avec ColorOS.

Pendant ce temps, Samsung a également rencontré des problèmes avec Android 12 sur ses meilleurs téléphones pliables, forçant la société à annuler la mise à jour et à publier une nouvelle version bêta.

