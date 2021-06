la nouvelle version tant attendue de son célèbre système d’exploitation

in

08/06/2021 à 00h22 CEST

Comme chaque année, Apple a décidé mettre à jour votre système d’exploitation pour les ordinateurs avec macOS 12. Cette fois, il portera le nom de Monterey, l’un des sommets de la région de Big Sur en Californie. Le nouveau système d’exploitation vise à développer une plus grande connectivité entre les appareils Apple.

Pour ce faire, il arrive Contrôle universel, une nouvelle vision du système Apple qui vous permet de contrôler l’iPad via votre Mac. Cette intégration d’équipements est présente dans d’autres marques comme Huawei, qui permet d’utiliser son mobile à distance via un PC Windows. Cependant, ce n’était pas encore arrivé chez Apple.

En plus de cette nouveauté, il inclura de nouveaux raccourcis clavier pouvant être importés depuis notre iPhone. Ce n’est pas la seule nouveauté, puisque nous allons également vivre une réinvention – nécessaire – de Safari pour le rendre plus accessible et intéressant par rapport à vos concurrents.

La date de sortie de ce nouveau macOS 12 n’est pas tout à fait claire, même si elle devrait se produire en septembre. Même ainsi, les premières bêtas pour les développeurs peuvent maintenant être téléchargées. Dans le même temps, il convient de mentionner que les ordinateurs à partir de 2015 seront ceux qui auront la possibilité d’installer cette version. Mac Pro à partir de 2013 et Mac Mini à partir de 2014 pourront également l’installer.