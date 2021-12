La nouvelle vidéo de gameplay de Dying Light 2 met en évidence le combat et la traversée

Techland, le studio qui crée Dying Light 2: Stay Human, a publié de nouvelles séquences de gameplay montrant divers éléments de gameplay.

Dans une vidéo approfondie, plusieurs membres de l’équipe de développement expliquent ce qui fait de Dying Light 2 une toute autre bête (mort-vivant) du premier jeu. Un excellent exemple est un nouveau parapente, permettant aux joueurs de survoler le terrain tout en évitant les foules de zombies rassemblées dans les rues ci-dessous. Espérons que les zombies ne commencent pas à pousser des ailes !

Le combat dans Dying Light 2 semble être beaucoup plus rapide et inventif qu’auparavant. Il existe plus d’options directionnelles pour bloquer les attaques entrantes, sans parler du fait que les viscères qui volent sont beaucoup plus gros que dans Dying Light.

Vous pouvez découvrir le gameplay de Dying Light 2 en profondeur ci-dessous. Juste à titre d’avertissement, il y a un langage mature dans la vidéo.

Si vous craignez que Dying Light 2 nécessite un examen des événements du premier jeu, le producteur principal Kornel Jaskula a expliqué comment la suite est liée à Dying Light.

« L’action dans la ville se déroule plus de 20 ans après le jeu original », a déclaré Jaskula dans la vidéo. « C’est un héros complètement nouveau, une ville complètement nouvelle, nous nous sommes donc assurés que les gens qui n’ont pas joué à l’original apprécieront toujours celui-ci. »

Il ne faudra pas longtemps avant que nous puissions tous essayer Dying Light 2, car il sortira le 4 février 2022.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.