La nouvelle vidéo de Shang-Chi présente un dragon, de l’action et plus encore Simu Liu torse nu

Après 10 ans d’indépendance, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings voit le personnage de Simu Liu être ramené à son ancienne vie par son père, Tony Leung’s Wenwu, alias le vrai mandarin, qui a été taquiné pour la première fois dans le Marvel One-Shot Salut à tous le roi. Peu désireux de s’impliquer dans les entreprises criminelles de Wenwu pour l’organisation terroriste Ten Rings, Shang-Chi se rebellera contre son père, ce qui lui fera faire ses premiers pas pour devenir un super-héros. Le casting comprend également Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu et Ronny Chieng. Destin de Just Mercy, Daniel Cretton, a réalisé Shang-Chi et a co-écrit le scénario avec David Callaham et Andrew Lanham.