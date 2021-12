La nouvelle vidéo YouTube d’Apple regorge d’excellents trucs et astuces pour iPhone

De temps en temps, nous aimons partager quelques trucs et astuces utiles pour iPhone qui peuvent ne pas être connus de tous. Après tout, pendant tout le temps que nous passons sur nos téléphones toute la journée, leurs fonctionnalités s’étendent bien au-delà de ce pour quoi la plupart d’entre nous les utilisons réellement. Il y a un certain nombre de fonctionnalités sur votre iPhone que vous n’utiliserez jamais. C’est peut-être parce que vous n’en avez pas besoin, mais vous ne savez peut-être même pas qu’ils existent. En tant que tel, chaque propriétaire d’iPhone voudra peut-être prendre quelques minutes pour regarder la nouvelle vidéo d’Apple, qui propose 10 conseils et astuces utiles que tout le monde ne connaît pas.

Apple partage 10 astuces iPhone utiles

Mercredi, le support Apple a publié une nouvelle vidéo sur YouTube. Le compte met régulièrement en ligne de nouvelles vidéos expliquant comment utiliser des fonctionnalités et des applications spécifiques. En règle générale, les vidéos se concentrent sur une seule fonctionnalité de l’iPhone, mais la dernière vidéo du support Apple regorge de conseils utiles :

Au cas où vous n’auriez pas cinq minutes à consacrer à la vidéo, voici les 10 astuces iPhone d’Apple :

Si vous entrez accidentellement le mauvais chiffre dans l’application Calculatrice, balayez vers la gauche ou la droite en haut de l’écran pour l’effacer. Vous pouvez également copier et coller des chiffres en les maintenant enfoncés. Depuis iOS 15, vous pouvez désormais épingler du contenu partagé dans Messages. Appuyez simplement sur l’élément que vous souhaitez épingler et maintenez-le enfoncé, puis appuyez sur Épingler dans le menu en bas de l’écran. Touchez et maintenez un espace vide sur votre écran d’accueil pour commencer l’édition, puis faites glisser un widget sur un autre de la même taille pour les empiler. Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 widgets dans une pile. Robinet Fait dans le coin supérieur droit lorsque vous avez terminé. Touchez et maintenez une photo jusqu’à ce que vous sentiez une pression. Faites-le glisser tout en le maintenant, puis appuyez sur une autre photo avec un autre doigt pour l’ajouter à la pile. Après avoir sélectionné toutes les photos souhaitées, passez à une autre application tout en maintenant la pile et déposez les photos dans la nouvelle application. Il est possible de créer un texte de remplacement pour les phrases courantes. Aller à Général > Clavier > Remplacement de texte, et appuyez sur le bouton Ajouter dans le coin supérieur droit. Tapez maintenant la phrase que vous souhaitez remplacer avec un raccourci qui se développera automatiquement lorsque vous la taperez. Ouvrez l’application Appareil photo à partir de l’écran de verrouillage en balayant vers la gauche. Numérisez un document avec l’application Notes en appuyant sur le bouton de l’appareil photo, puis Numériser des documents. Positionnez le document sous l’appareil photo et il se numérisera automatiquement. Utilisez Live Text dans iOS 15 pour interagir avec le texte de l’application Appareil photo. Placez le viseur sur un document et appuyez sur le bouton de numérisation de texte. Vous pouvez ensuite copier et coller le texte. Accédez à la première photo de votre application Photos en appuyant sur le bord supérieur de l’écran. Accédez à la recherche à partir de votre écran d’accueil en glissant vers le bas depuis le milieu de l’écran.

Vous connaissez peut-être certains de ces conseils, mais d’autres sont peut-être nouveaux pour vous. Quoi qu’il en soit, il ne fait jamais de mal de rafraîchir nos mémoires avec une vidéo utile. Si vous voulez encore plus de vidéos comme celle-ci, vous devriez consulter le profil YouTube officiel de l’assistance Apple.