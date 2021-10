La nouvelle vie de Pau Gasol

13/10/2021 à 13:12 CEST

Pau Gasol a définitivement fermé son stade de joueur professionnel la semaine dernière dans un acte émotionnel au Liceu, et il commence déjà à se concentrer sur son avenir avec de nouveaux défis et objectifs. Et aussi s’améliorer dans un autre sport comme le golf, son nouveau passe-temps Et cela l’amène à s’améliorer à pas de géant avec l’aide du professionnel de Moià, Adri Arnaus.

Le vice-champion de l’Open d’Espagne a joué ce mercredi le tournoi Pro-Am de l’Estrella Damm Andalucía Masters avec Pau Gasol et un autre ancien professionnel, dans ce cas, ex de Madrid et du Barça, le Portugais Luis Figo.

Pau améliore aux marches forcées son jeu également avec quelques avec l’aide d’Arnaus et les détails techniques de l’entraîneur Moià, Nacho Garrido, qui lui donnait des instructions sur le terrain sur la façon d’abaisser le bâton pour avoir un bon impact.

Pau suit les indications de Garrido sur le 7e tee à Valderrama

« Je suis toujours à Barcelone »

« Pour le moment, je reste à Barcelone & rdquor ;, a déclaré à SPORT l’ancienne star de la NBA et ancien joueur du Barça. « J’ai beaucoup de problèmes devant moi et pour l’instant, nous attendons ici que ma fille rentre à l’école & rdquor ;, a expliqué Pau.

Et c’est qu’à venir il a plusieurs problèmes qu’il veut développer comme travailler avec quelques marques qu’il ne voulait pas révéler, ainsi que vos devoirs comme rreprésentant des athlètes olympiques et, bien sûr, sa Fondation auquel vous continuerez à porter une attention particulière.

« Maintenant, j’essaie de profiter de plus de choses que je ne pouvais pas auparavant, et parmi elles, en savoir plus sur ce sport & rdquor ;, a commenté celui de Sant Boi, cela est déjà géré avec suffisamment de facilité avec les clubs en main et une grande coordination pour ce 2.15 qui brille à travers le terrain de Valderrama.

Il n’exclut pas de revenir un jour aux Palaos pour voir ses anciens coéquipiers, avec qui il a partagé les derniers mois de sa carrière professionnelle. « Peut-être si j’y vais, mais je n’ai rien de prévu », dit-il.

Sa femme l’aime

« En fait, celle qui m’a fait découvrir ce sport était ma femme, nous pouvons donc maintenant le pratiquer ensemble même si je dois me mettre à leur niveau & rdquor;, a déclaré Pau.

Cela a été une escapade rapide à Cadix car ce jeudi, il prévoit déjà de retourner à Barcelone de continuer à travailler sur son avenir qui lui permettra de profiter un peu plus de la vie après cette longue et fructueuse carrière professionnelle qui lui laissait à peine le temps de faire quoi que ce soit.

Après avoir joué avec Adri Arnaus, l’objectif de Pau est de partager un jour un match avec le numéro un mondial, Jon Rahm, avec qui il a croisé la route sur le terrain la veille du tournoi de l’European Tour. Nous parions que nous les verrons ensemble très bientôt.