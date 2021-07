La nouvelle vie est étrange : la bande-annonce de True Colors présente le cadre du Colorado et des machines d’arcade

Nous ne pouvons toujours pas croire que les jeux Life is Strange arrivent sur Switch, mais il ne nous reste qu’un peu plus d’un mois avant d’obtenir True Colors sur le Switch, et quelques semaines de plus jusqu’à ce que nous puissions jouer à Life is Strange Remastered Collecte aussi. Quelle année !

Avant la sortie imminente de True Colors, Square Enix et Deck Nine ont publié une nouvelle bande-annonce axée sur le cadre du jeu à Haven Springs, Colorado. Raconté par Steph – un personnage qui était également dans la préquelle Avant la tempête, et potentiellement l’un des intérêts amoureux du protagoniste dans ce jeu – la bande-annonce se déroule comme une publicité touristique.

Haven Springs possède un bar avec une table de billard et des machines d’arcade, un magasin de disques, une station de radio locale et, bien sûr, les jeux de Steph’s Dungeons and Dragons. En tant qu’Alex Chen, vous aurez également la chance de jouer de la musique en direct lors de concerts en plein air réguliers – peut-être même avec des opportunités de romance.