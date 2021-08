La nouvelle voiture autonome d’Audi que Batman voudrait avoir | Moteur

Les gens d’Audi continuent de travailler sur ce que sera l’avenir de l’industrie automobile et leur idée d’une voiture autonome afin de profiter de ce projet appelé Skysphere, qui aurait 500 km d’autonomie et une vitesse vertigineuse.

Quand on nous a montré les voitures du futur il y a 10 ans, on nous a toujours montré des designs futuristes, des lignes nettes et de longs capots. L’avenir est arrivé et les voitures de demain n’apparaissent toujours pas, même si elles commencent à se faire sentir.

Audi est précisément l’une des entreprises qui travaille le plus sur cette voiture de demain, avec ses propres technologies et designs qui impressionnent. Comme pour le modèle que nous vous proposons aujourd’hui, le Skypshere.

Cette voiture autonome n’est qu’un concept, elle n’est pas en production, mais elle offre un certain nombre de fonctionnalités qui, selon Audi, seraient celles choisies si elle devait prendre la route.

L’autonomie serait de 500 km, pouvant accélérer de 0 à 100 km/h en seulement quatre secondes, quelque chose de tout à fait faisable même pour les modèles actuels.

Là où cette Audi Skysphere se démarque vraiment, c’est dans le design, qui ressemble à quelque chose d’un nouveau film de Batman où la Batmobile devient plus élégante et belle que jamais. Et puis le petit problème qui la voiture peut pousser jusqu’à 25 cm sur simple pression d’un bouton. Passer d’une voiture de ville à un véhicule préparé pour la montagne.

Ce roadster est l’un des concepts les plus intéressants présentés jusqu’à présent, même s’il n’y a pas beaucoup plus d’informations. Bien que le détail qui le volant peut être rangé sur le tableau de bord quand on le met en mode autonome c’est vraiment impressionnant (Si la DGT le permet, bien sûr).

La voie des voitures électriques et autonomes se poursuit sur des bases solides, à tel point que les prédictions selon lesquelles d’ici 2030 nous serons déjà complètement dominés par les voitures électriques semblent pouvoir se réaliser. En attendant, nous attendons toujours les nouvelles d’Apple Car.