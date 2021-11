La nouvelle voiture de Formule E « Gen3 » plus légère, plus petite et plus puissante arrivera en 2023 · .

La Formule E a présenté les premières images de sa voiture de troisième génération qui sera présentée pour la neuvième édition du championnat tout électrique en 2023.

La série a présenté sa machine « Gen3 » aux constructeurs, équipes, pilotes et autres à Valence aujourd’hui, où les tests pour la dernière saison avec la machine « Gen2 » actuelle sont en cours. La Formule E affirme que son nouveau modèle sera plus léger que la conception actuelle, qui fait pencher la balance à 903 kilogrammes, pilote compris, mais n’a pas indiqué l’ampleur de la réduction.

Les dimensions extérieures de la nouvelle machine ont également été réduites par rapport à celle qu’elle remplace, qui mesure 5,16 m de long, 1,77 m de large et 1,05 m de haut.

Un changement majeur à l’avant de la voiture verra l’ajout d’un deuxième groupe motopropulseur. Selon la Formule E, la nouvelle voiture aura plus du double de la capacité de régénération d’énergie de son prédécesseur, et son moteur de 350 kW (470 ch) poussera la voiture à une vitesse maximale de plus de 320 km/h (200 mph).

Conception de la Formule E ‘Gen3’, 2021 L’ajout du moteur à l’avant permettra également à la voiture de fonctionner sans freins hydrauliques arrière.

La Formule E affirme que la voiture réduite mais plus puissante sera mieux adaptée à la course sur les parcours urbains compacts de la série.

Le championnat a pris de nouvelles mesures pour garantir que les voitures et les pièces qui leur sont associées seront produites et éliminées de manière durable. La voiture contribuera à zéro émission de carbone et tous les fournisseurs doivent obtenir le certificat d’accréditation environnementale trois étoiles de la FIA avant le début de la saison 2023.

La Formule E prévoit également de recycler les pièces en fibre de carbone endommagées de ses voitures. Ses pneus seront fabriqués à partir de 26 % de matériaux durables.

Conception de la Formule E ‘Gen3’, 2021Le championnat « a pour objectif de démontrer que hautes performances, efficacité et durabilité peuvent coexister sans compromis » avec sa nouvelle voiture, a déclaré le PDG Jamie Reigle.

« En collaboration avec la FIA, nous avons construit la voiture de course haute performance la plus efficace et la plus durable au monde.

« La Gen3 est notre voiture de course la plus rapide, la plus légère, la plus puissante et la plus efficace à ce jour. C’est une créature conçue pour son habitat : courir dans les rues de la ville dans des combats roue contre roue. Nous sommes impatients de le voir inspirer et enthousiasmer la prochaine génération de fans de sport automobile dans les villes du monde entier à partir de la saison neuf du championnat du monde ABB FIA de Formule E. »

