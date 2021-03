La nouvelle vue des vignettes Google Meet arrive sur Android à la fin du mois de mars

Plus tôt ce mois-ci, Google a annoncé certains changements qu’il apportait à ses applications d’espace de travail pour améliorer la productivité du travail à domicile. L’une de ces mises à jour concernait Google Meet, avec de nouvelles fonctionnalités telles qu’une expérience de deuxième écran native pour mieux naviguer dans les vidéoconférences avec plusieurs appareils, comme les meilleurs écrans intelligents. Une autre mise à jour qui a été introduite était une nouvelle disposition pour les appareils mobiles qui devrait améliorer les chats vidéo plus volumineux.

Avoir un impact plus important sur un écran plus petit avec #GoogleMeet vue en mosaïque sur votre appareil mobile, déployée maintenant sur iOS et bientôt disponible sur Android! 🙌 → https://t.co/OLAvcuDmYy pic.twitter.com/ZHjzQ8tedH – Google Workspace (@GoogleWorkspace) 10 mars 2021

La nouvelle vue en mosaïque de Google Meet permet aux utilisateurs de faire participer plus de personnes à un chat vidéo, jusqu’à huit personnes, tout en présentant un aspect plus net. Chaque vignette comprend le nom de la personne et une icône pour indiquer quand cette personne parle. Google met également en évidence la prise en charge de l’écran partagé et de l’image dans l’image dans Google Meet, permettant à votre réunion de se poursuivre sans interruption tout en s’occupant d’autres problèmes sur l’appareil. Un support en arrière-plan est également à venir, ainsi que des questions-réponses et des sondages dans l’application.

Selon Google, la nouvelle expérience des vignettes est d’abord déployée auprès des utilisateurs iOS, tandis que les appareils Android recevront la mise à jour «bientôt». Jusque-là, cela vaut peut-être la peine de s’en tenir à votre PC ou à l’un des meilleurs Chromebooks pour vos réunions virtuelles, surtout si un grand groupe est impliqué. Nous pouvons également vous aider à déterminer comment modifier votre arrière-plan sur Google Meet si vous utilisez le client de bureau.