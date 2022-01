La nouvelle webcam intelligente étrange de Sony a une fonction pour vous empêcher de vous asseoir trop près de votre écran

Selon Sony, au début, la Bravia Cam ne serait utile que pour les appels vidéo et les autres fonctionnalités ne seraient déverrouillées qu’après une mise à jour du firmware.

Appareil photo Sony Bravia : Sony a annoncé sa Bravia Cam, et bien, c’est sûr que c’est quelque chose ! Qualifiée de gadget Sony « bizarre » pour le CES 2022 par certains, la Bravia Cam est une caméra vidéo qui sera livrée avec les téléviseurs les plus sophistiqués proposés par Sony. Il sera également disponible en tant que module complémentaire pour le reste de la gamme au cas où les utilisateurs souhaiteraient l’opter. Eh bien, comme le suggère le produit, Bravia Cam peut être utilisé pour passer des appels vidéo, mais il semble y avoir beaucoup plus.

Suivez les mises à jour en direct du CES 2022

Sony a semblé ajouter de nombreuses fonctionnalités à l’appareil photo, mais il est étonnant que l’une d’entre elles vaudrait quelque chose pour les utilisateurs. La première capacité est que les téléviseurs Sony 2022 auraient la possibilité de contrôler les gestes, et ce serait la Bravia Cam qui capterait ces gestes. Fondamentalement, avec cela, des gestes comme fermer le poing entraîneraient l’extinction du téléviseur. Cependant, la question de savoir si cela fonctionnerait correctement est une question qui préoccupe beaucoup. Vous imaginez fermer le poing pour fêter la victoire de votre équipe sportive préférée et la télé s’éteint ?

Bien sûr, les détails complexes de cette fonctionnalité ne sont pas encore tout à fait connus, mais il est difficile d’imaginer que la Bravia Cam ait la capacité de distinguer un poing se fermant pour couvrir un bâillement de celui destiné à éteindre le téléviseur. Il y a beaucoup à savoir à ce sujet avant de pouvoir faire l’éloge de cette fonctionnalité, mais félicitations à Sony pour avoir fait un effort.

Mais il existe également d’autres fonctionnalités qui pourraient aider à faire pencher la balance en faveur de la Bravia Cam. Par exemple, les utilisateurs peuvent configurer Sony TV pour afficher une alerte de proximité si la Bravia Cam détecte que quelqu’un est assis un peu trop près de l’écran du téléviseur. La fonctionnalité est plus destinée aux enfants qu’aux adultes, mais elle est néanmoins bonne, car elle déclenche le noircissement de l’écran du téléviseur si l’utilisateur ne recule pas. La fonctionnalité, par défaut, est désactivée et doit être activée.

De plus, il est également utile pour quelque chose que Sony appelle « Viewing Distance Compensation », dans lequel la luminosité et l’accentuation de la voix sur le téléviseur sont ajustées automatiquement en fonction de la distance du téléspectateur par rapport au téléviseur. Non seulement cela, mais les canaux des haut-parleurs droit et gauche équilibrent automatiquement le son en fonction du côté de l’écran sur lequel l’utilisateur est assis.

De plus, une fonction d’économie d’énergie fera automatiquement baisser la luminosité du téléviseur Bravia si la Bravia Cam voit l’utilisateur quitter la pièce. Les utilisateurs peuvent également ajuster le délai et demander au téléviseur de passer en mode d’économie d’énergie entre une minute et une heure après que le téléspectateur a quitté la pièce.

Selon Sony, au début, la Bravia Cam ne serait utile que pour les appels vidéo et les autres fonctionnalités ne seraient déverrouillées qu’après une mise à jour du firmware.

Vient maintenant un point très important de la vie privée, dont la conscience augmente rapidement. Eh bien, la Bravia Cam sera livrée avec un commutateur matériel grâce auquel les utilisateurs pourront éteindre la caméra et le micro intégré quand ils le souhaitent. Cependant, la société de technologie a assuré que le micro n’est utilisé que pendant les appels vidéo et qu’il ne continue pas à écouter en permanence. Il a également déclaré qu’aucune donnée privée n’est stockée sur le téléviseur, l’appareil photo ou les serveurs de Sony, et que les données de l’appareil photo peuvent être supprimées à tout moment via les paramètres du téléviseur.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.