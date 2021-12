La Nouvelle-Zélande en émoi alors que Jacinda Ardern s’apprête à prolonger l’interdiction de voyager | Monde | Des nouvelles

Jacinda Ardern arrête la conférence de presse sur la question du vaccin

Cette décision intervient à la lumière de la nouvelle variante du virus COVID-19 qui se propage dans le monde, avec des cas presque confirmés dans le monde maintenant. Le premier cas confirmé d’Omicron en Nouvelle-Zélande a été annoncé hier, situé dans les installations MIQ de l’aéroport de Sudima Christchurch. Il est arrivé le même jour où la Nouvelle-Zélande a atteint 90 % de la population complètement injectée, et les vaccins Covid pour les enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu le feu vert de MedSafe.

Des milliers de manifestants ont également défilé vers le Parlement plus tôt dans la journée, manifestant contre les restrictions de Covid et les mandats de vaccination.

Les Néo-Zélandais ont réagi avec fureur après que le Premier ministre Ardern a indiqué que l’émergence de la variante omicron Covid pourrait repousser la date de réouverture de la frontière, malgré le fait que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les interdictions générales de voyager « n’empêcheront pas » la propagation.

Dans le cadre de la transition du pays vers sa politique « zéro-Covid », Mme Ardern a initialement déclaré que les frontières internationales rouvriraient pour les Néo-Zélandais le 17 janvier.

Cependant, le Premier ministre a confirmé que la date de réouverture fera l’objet d’un réexamen le 7 ou le 8 janvier en raison de l’émergence de la nouvelle souche.

Elle a déclaré: « Nous n’avons modifié aucune décision à ce stade concernant la reconnexion … mais je pense que les gens comprennent que nous devons examiner les derniers détails et preuves concernant omicron. »

Jeudi après-midi, le premier cas connu d’omicron en Nouvelle-Zélande a été confirmé.

Dans un communiqué de fin novembre, l’OMS a averti : « Les interdictions générales de voyager n’empêcheront pas la propagation internationale [of omicron], et ils font peser un lourd fardeau sur les vies et les moyens de subsistance.

Sarah Romans, qui a participé mardi à une manifestation des « Kiwis au sol » devant le Parlement, pour protester contre les paramètres frontaliers de la Nouvelle-Zélande, s’est rendue à Melbourne pour aider sa fille à accoucher en juillet sous la bulle trans-Tasman – et n’a pas pu revenir pendant quatre mois .

Elle a déclaré à 7News que l’expérience était « épuisante et bouleversante ».

Elle a ajouté: « Cela a vraiment mis mon noyau dur à l’épreuve en tant que Kiwi. »

La manifestation a soumis au Parlement une pétition signée par 23 000 personnes appelant à des réformes du système géré de réservation d’isolement et de quarantaine.

Le directeur général de Business NZ, Kirk Hope, a déclaré que le gouvernement était « trop prudent ».

S’adressant à l’AAP, il a déclaré : « Ils utilisent une approche qui leur convient bien. Mais c’est de plus en plus frustrant pour les entreprises, qui vont être désavantagées par rapport à l’Australie »,

Il a ajouté: « Le signal de refonte de la frontière a créé beaucoup d’incertitude pour les entreprises, qui attendaient avec impatience l’ouverture de la porte à la frontière, même un peu. »

Marion Rae, une Néo-Zélandaise qui vit et travaille à Canberra, la capitale nationale de l’Australie, a déclaré que la fermeture continue de la frontière avait été difficile.

Elle a déclaré: «Jusqu’à présent, ma belle-mère est décédée et mon père devient fragile. Je préfère ne pas manquer un autre enterrement. Je voudrais juste le serrer dans mes bras », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: « Et j’ai vu mon fils pour la dernière fois aux funérailles de ma mère il y a deux ans. »

Actuellement, toute personne souhaitant entrer en Nouvelle-Zélande doit être entièrement vaccinée et passer sept jours dans un centre d’isolement géré à ses propres frais de 825 £.

Ils doivent ensuite se mettre en quarantaine pendant deux jours supplémentaires à la maison, libérés lorsqu’ils peuvent produire un test négatif le neuvième jour ou plus tard.

La Nouvelle-Zélande a complètement fermé sa frontière le 19 mars 2020.

Il a depuis opéré par intermittence une «bulle de voyage trans-Tasman» avec l’Australie.

Quatre-vingt-dix pour cent des Néo-Zélandais éligibles ont reçu deux doses du vaccin Covid-19, et 4,3 pour cent supplémentaires ont reçu une seule dose.

Depuis le début de l’épidémie, 13 328 cas de Covid-19 ont été enregistrés.

48 personnes sont décédées des suites du virus sur les îles.

Dans le monde, il y a eu 272 millions de cas, avec 5,33 millions de décès.

Les États-Unis sont en tête du nombre de décès avec plus de 800 000 personnes décédées du virus.