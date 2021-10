La Nouvelle-Zélande et l’Espagne unies par l’innovation et la durabilité dans le sport

10/01/2021 à 16:21 CEST

NZTE, le bureau commercial de l’ambassade de Nouvelle-Zélande en Espagne, a promu la présentation à Madrid de trois nouvelles marques de technologies et d’équipements sportifs néo-zélandais dans l’après-midi du jeudi 30 septembre, en mettant fortement l’accent sur l’innovation et la durabilité.

Aventure UBCO 2×2 C’est une moto électrique 2×2, unique et singulière sur le marché pour son engagement en faveur du développement durable et ses caractéristiques techniques, telles que ses deux roues motrices. Enrôlable et prêt pour l’aventure, sur et hors route, car son utilisation n’est pas seulement axée sur les sentiers de campagne, mais il peut également être utilisé sur la route et dans les zones urbaines.

Vélo Enfants Ride Shotgun a orienté son travail pour que les mères et les pères, avec des enfants entre 2 et 5 ans, puissent profiter du vélo de montagne avec une série d’accessoires durables innovants qui permettent aux plus petits de participer à des activités pour adultes . La selle adaptée et le guidon pour VTT sont deux particularités de son large catalogue d’accessoires pour en personnaliser l’utilisation.

Le vélo aquatique Manta 5, avec des foils en fibre de carbone, c’est un parfait exemple de l’essence du pays, un vélo futuriste qui marche sur l’eau en utilisant la technologie des catamarans de l’America’s Cup. L’innovation et la durabilité vont de pair dans ce produit avec un cachet néo-zélandais unique.

L’événement a été suivi par l’ambassadeur de Nouvelle-Zélande en Espagne, Nigel Fyfe; la conseillère du bureau commercial néo-zélandais, Elena Ortuño ; et Tom Stevens, consultant commercial du bureau commercial de Nouvelle-Zélande en Espagne, ainsi que les représentants des marques.

De plus, l’événement a bénéficié à deux parrains de luxe, les Néo-Zélandais Peter Burling et Blair Tuke, considérés comme les deux meilleurs marins du monde. Vainqueurs de trois médailles aux trois derniers Jeux Olympiques dans la classe 49er, dont une d’or à Rio 2016, ce duo de marins Kiwi a remporté six championnats du monde et a fait partie de l’équipe Team New Zealand de l’America’s Cup qui a remporté la victoire. en 2017 et 2021. Les deux marins ont reçu le titre de Marin Mondial de l’Année par la Fédération Internationale de Voile, et toutes ces réalisations sportives Burling et Tuke s’ajoutent à la création du Fondation ‘Live Ocean’, qui œuvre pour la préservation de l’environnement des océans. Burling et Tuke participeront au Sail GP à Cadix, qui aura lieu le week-end prochain, du 8 au 10 octobre.

Avec le retour de la présence des événements, les participants ont pu échanger avec les responsables des marques ainsi que déguster une sélection de produits du pays.