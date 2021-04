La Nouvelle-Zélande interdit les voyages depuis l’Inde: ces pays pourraient emboîter le pas

Outre la Nouvelle-Zélande, plusieurs pays ont signalé ces dernières semaines des arrivées de passagers indiens Covid-19.

L’Inde signalant une augmentation sans précédent du nombre de cas de coronavirus, plusieurs pays ont été contraints de repenser leurs arrangements de voyage avec l’Inde et l’autorisation d’arrivée des passagers indiens sur leur territoire. La Nouvelle-Zélande, qui a pris les devants, a interdit l’entrée des passagers en provenance d’Inde, y compris de ses propres citoyens, pendant une période d’environ trois semaines, du 11 au 28 avril. La Nouvelle-Zélande, qui a réussi à éliminer la propagation du coronavirus parmi sa population, avait été rapportant l’arrivée de passagers positifs au Covid-19 en provenance d’Inde, forçant son Premier ministre à interdire l’arrivée de passagers indiens, a rapporté The Indian Express.

Qu’est-ce qui a incité la Nouvelle-Zélande?

Le déclencheur immédiat pour le pays a été la recherche de 23 patients atteints de coronavirus positifs près de ses frontières, dont 17 étaient arrivés jeudi dans le pays en provenance de l’Inde. Étant donné que le pays n’a signalé aucun cas de coronavirus transmis localement depuis les 40 derniers jours, il ne veut prendre aucun risque avec des passagers en provenance des pays les plus touchés tels que l’Inde.

Outre la Nouvelle-Zélande, plusieurs pays ont signalé ces dernières semaines des arrivées de passagers indiens Covid-19. Au Canada, qui compte une importante diaspora indienne et une population d’origine indienne, un tiers du total des passagers positifs de Covid19 qui ont atterri dans le pays nord-américain entre le 3 mars et le 19 mars étaient des Indiens. Hong Kong avait interdit l’arrivée de passagers indiens l’année dernière pour une période de 15 jours après que plusieurs des passagers indiens aient été testés positifs à Covid19 à leur arrivée dans le pays.

Quels pays sont susceptibles d’imposer des restrictions similaires?

Le Royaume-Uni, qui a lui-même été ébranlé par le nombre croissant de cas de coronavirus provenant de nouvelles variantes, est sur le point d’opérationnaliser un système de feux de signalisation pour catégoriser les passagers de différents pays. Selon un rapport de la BBC, les pays seraient classés en trois groupes: rouge, orange et vert. La classification des pays se fera sur la base de la vaccination qui a été entreprise et de la diffusion de diverses variantes de Covid19 au sein de la population du pays.

Alors que les passagers en provenance de la liste rouge, les pays se verront refuser l’entrée dans le pays, interdisant aux ressortissants britanniques en provenance de ces pays, qui resteront également obligatoirement en quarantaine institutionnelle pendant une période donnée. Les passagers des pays de la liste orange seront invités à se mettre en quarantaine à leur arrivée, tandis que les passagers provenant des pays de la liste verte seront autorisés à entrer au Royaume-Uni sans aucune restriction. Le gouvernement britannique n’a pas encore publié la classification des pays basée sur la liste des feux de signalisation.

