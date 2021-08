La Nouvelle-Zélande ne rouvrira pas ses frontières avant au moins la fin de cette année ⋆ .

Jacinda Ardern a déclaré que le pays commencerait à laisser entrer les voyageurs sur une base soigneusement gérée à partir du début de l’année prochaine (Photo: .)

Les frontières de la Nouvelle-Zélande resteront fermées au moins jusqu’à la fin de l’année dans le but de garder Covid-19 à l’extérieur.

Le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré que le gouvernement avait l’intention de s’en tenir aux conseils d’experts et de maintenir une stratégie d’élimination.

Le pays a été l’un des plus réussis au monde à contrôler l’épidémie, n’ayant enregistré que 26 décès parmi une population de près de cinq millions d’habitants depuis le début de la pandémie.

Cela a été en partie atteint en fermant les frontières à tous ceux qui ne sont pas résidents ou citoyens.

Mme Ardern a déclaré qu’ils ne rouvriraient pas avant la fin du déploiement du vaccin à la fin de cette année.

Elle a déclaré: “Alors que la pandémie continue de faire rage à l’étranger et que le virus continue de changer et de muter, la meilleure chose que nous puissions faire est de verrouiller les gains réalisés à ce jour tout en gardant nos options ouvertes.”

Beaucoup ont remis en question la faisabilité du maintien d’une approche de tolérance zéro alors que les voyages internationaux continuent de s’ouvrir.

Mme Ardern reçoit sa première dose du vaccin Covid-19 (Photo: . via .)

Le Premier ministre a déclaré que le pays commencerait à laisser entrer les voyageurs sur une base soigneusement gérée à partir du début de l’année prochaine.

Mme Ardern a déclaré que les arrivées entièrement vaccinées en provenance de pays à faible risque ne seraient pas tenues de se mettre en quarantaine.

Ceux qui arrivent de pays à risque moyen devraient s’isoler, tandis que les personnes venant de pays à haut risque, ou celles non vaccinées, devront rester dans un hôtel de quarantaine pendant 14 jours.

Elle a également annoncé que le délai standard entre les doses de vaccin passerait de trois à six semaines afin de protéger au moins partiellement davantage de personnes dans un laps de temps plus court.

Mme Ardern a déclaré: “Du point de vue de la population, il est logique de faire vacciner rapidement autant de Néo-Zélandais au moins partiellement.”

La chef de l’opposition, Judith Collins, a déclaré que les annonces de Mme Ardern étaient un pas dans la bonne direction, mais que le gouvernement devait accélérer son programme de vaccination.

Jusqu’à présent, 29% des Néo-Zélandais ont reçu une dose du vaccin et 17% sont complètement vaccinés.

