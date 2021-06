La Nouvelle-Zélande sélectionne le premier athlète trans pour les Jeux olympiques

in

21/06/2021 à 10h46 CEST

.

Le Comité olympique néo-zélandais a publié lundi la liste des athlètes qui participeront aux Jeux olympiques de Tokyo, parmi lesquels figure la barre Laurier Hubbard, qui sera le premier athlète transgenre à assister aux Jeux olympiques.

“Je suis reconnaissante et touchée par la gentillesse et le soutien que tant de Néo-Zélandais m’ont apportés”, a-t-elle déclaré. Hubbard, 43 ans et qui a entamé son processus de changement de sexe en 2012, dans un communiqué.

L’organisme olympique néo-zélandais a fait remarquer que Hubbard remplissait les critères d’éligibilité de la Fédération internationale d’haltérophilie, du Comité international olympique (CIO) et de la Nouvelle-Zélande, y compris ceux de changement de sexe.

“Nous reconnaissons que l’identité de genre dans le sport est une question très sensible et complexe qui nécessite un équilibre entre les droits de l’homme et l’équité sur le terrain de jeu”, a-t-il déclaré. Forgeron de Kereyn, PDG du Comité olympique néo-zélandais.

Hubbard, qui a remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde de 2017 et a terminé sixième en 2019 après avoir subi une blessure grave lors de sa participation aux Jeux du Commonwealth de 2018, était déjà assuré d’une place olympique en terminant septième dans la catégorie + 87 kilos et le premier haltérophile de Océanie dans la liste finale de la Fédération Internationale d’Haltérophilie.

“Quand je me suis cassé le bras aux Jeux du Commonwealth il y a trois ans, on m’a dit que ma carrière sportive était probablement terminée. Mais leur soutien, leurs encouragements et leur aroha (amour, en maori) m’ont fait traverser les ténèbres”, a-t-il déclaré. mentionné.

Le meilleur bilan total de Hubbard Au classement elle pèse 285 kilos, ce qui la place parmi les olympiennes les plus remarquables et avec la possibilité d’accrocher une médaille dans la capitale japonaise.

En 2015, le CIO a publié des directives qui permettent à tout athlète transgenre de concourir en tant que femme tant que son taux de testostérone est inférieur à 10 nanomoles par litre pendant au moins 12 mois avant sa première compétition.