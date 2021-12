La Nouvelle-Zélande va essayer un nouveau système COVID-19 avec la réouverture d’Auckland

Les bars, restaurants et gymnases ont rouvert à Auckland vendredi alors que les dernières grandes parties d’un verrouillage qui a duré plus de 100 jours ont pris fin.

La Nouvelle-Zélande a entamé une nouvelle phase de sa réponse au coronavirus dans laquelle il n’y aura pas de verrouillage, mais les gens devront être entièrement vaccinés – et le prouver avec des laissez-passer de vaccin – afin d’accéder à de nombreux services.

Le gouvernement a décidé que les taux de vaccination étaient suffisamment élevés pour passer au nouveau système, avec environ 87% des personnes âgées de 12 ans et plus complètement vaccinées. À Auckland, qui a été au centre de l’épidémie du pays, le taux est supérieur à 90 %.

Les clients dégustent des repas et des boissons dans un restaurant du centre d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, le vendredi 3 décembre 2021.

La menace posée par la nouvelle variante omicron n’a pas modifié les plans de réouverture, après que la Nouvelle-Zélande a restreint dimanche les voyages en provenance de neuf pays d’Afrique australe. Aucun cas d’omicron n’a été trouvé en Nouvelle-Zélande et les autorités restent convaincues que des cas seront détectés à la frontière par le système de quarantaine.

Vendredi, il y avait un sentiment d’excitation parmi les clients d’Auckland, dont certains ont visité les bars au moment où ils ont été autorisés à ouvrir à minuit.

Un homme est assis devant un café du centre d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, le vendredi 3 décembre 2021.

Michael Barnett, directeur général de la Chambre de commerce d’Auckland, a déclaré qu’il y avait un sentiment de soulagement pour de nombreux propriétaires d’entreprise, qui essaieraient de tirer le meilleur parti des deux prochaines semaines avant Noël.

Il a déclaré que de nombreux propriétaires essayaient de se réconcilier avec de nouvelles obligations de vérifier les laissez-passer pour les vaccins.

« Il y avait beaucoup de questions, plus que toute autre chose », a déclaré Barnett. « Des questions sur « Comment puis-je opérer ? Que dois-je faire ? Que dois-je demander ? » C’était une journée de repos pour beaucoup d’entreprises. »

Les clients mangent dehors dans des cafés du centre d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, le vendredi 3 décembre 2021.

Certaines restrictions demeurent. La frontière d’Auckland avec le reste du pays ne rouvrira pas avant la mi-décembre.

Un nouveau système de « feux de circulation » est conçu pour indiquer où les épidémies exercent une pression sur le système de santé. Une désignation verte impose peu de restrictions, l’orange nécessite plus de port de masque et de distanciation, et le rouge limite la taille des rassemblements à 100 personnes ou moins.

Auckland et quelques autres régions ont commencé à un feu rouge tandis que le reste du pays a commencé à orange. Le gouvernement espère bientôt faire passer Auckland à l’orange.