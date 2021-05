La Nouvelle-Zélande va sévir contre l’immigration «peu qualifiée» et cibler les riches alors que les frontières s’ouvrent | Monde | Nouvelles

Le pays de l’hémisphère sud a connu sa plus forte baisse annuelle de la migration nette pour l’année se terminant en mars 2021, selon Stats NZ. Des estimations provisoires montrent que la migration nette a chuté de 91900 à seulement 6600 dans le cadre des données enregistrant la première année complète de fermeture des frontières en raison de la pandémie de coronavirus. Les règles strictes en matière de frontières et de voyage appliquées par la Nouvelle-Zélande ont entraîné une baisse annuelle record des arrivées et des départs de migrants.

Sans surprise, il y a également eu une baisse record du nombre total d’arrivées et de départs à travers la frontière du pays au cours des 12 mois se terminant en mars 2021.

Au cours de la période de l’année précédente, il y avait eu 13,6 millions de passages frontaliers (6,8 millions d’arrivées et 6,8 millions de départs), mais cela a chuté à seulement 319 700 passages frontaliers (127 600 arrivées et 192 100 départs) de l’année jusqu’en mars.

Maintenant, le gouvernement néo-zélandais resserre les options pour ceux qui espèrent migrer et travailler dans le pays, et a également annoncé de nouvelles mesures pour attirer les investisseurs fortunés.

Le ministre du Tourisme, Stuart Nash, a déclaré: «Lorsque nos frontières s’ouvriront à nouveau, nous ne pouvons pas nous permettre de simplement ouvrir le robinet pour accéder aux paramètres d’immigration précédents.

«Le COVID-19 a clairement mis en évidence notre dépendance à l’égard de la main-d’œuvre migrante – en particulier de la main-d’œuvre migrante temporaire.

«La pression que nous avons constatée sur le logement et les infrastructures ces dernières années signifie que nous devons devancer la croissance démographique.

M. Nash a déclaré que depuis le début des années 90, la montée en flèche des migrations a contribué à près d’un tiers (30 pour cent) de la croissance démographique totale de la Nouvelle-Zélande.

Il a ajouté que la dépendance du pays vis-à-vis des travailleurs temporaires «signifie que les entreprises ont pu compter sur une main-d’œuvre moins qualifiée et supprimer les salaires plutôt que d’investir des capitaux dans des installations et des machines améliorant la productivité, ou d’employer et de perfectionner les compétences des Néo-Zélandais dans le travail».

LIRE LA SUITE: L’Union se divise sur l’accord commercial de 20 milliards de livres sterling entre la Grande-Bretagne et l’Australie

Les derniers plans de grande envergure font partie d’une initiative visant à changer l’immigration en Nouvelle-Zélande, le gouvernement annonçant également de nouvelles stratégies pour cibler les investisseurs fortunés.

Le ministre du Tourisme a déclaré que ces changements permettraient à plus de 00 riches investisseurs internationaux de venir en Nouvelle-Zélande au cours de l’année prochaine.

Jeudi dernier, dans un discours prébudgétaire aux chefs d’entreprise, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a indiqué que des changements de grande envergure aux règles d’immigration du pays étaient en cours.

Elle a dit: «Laissez-moi être claire. Le gouvernement cherche à détourner l’équilibre du travail peu qualifié pour attirer des migrants hautement qualifiés et remédier aux véritables pénuries de compétences. “

Lundi, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement du pays utilisait la pandémie de coronavirus comme une occasion de reconsidérer un certain nombre de domaines, y compris l’immigration.

Mais elle est restée discrète sur le nombre de personnes qui seraient affectées par les changements, insistant sur le fait qu’il ne s’agissait pas de «chiffres bruts».