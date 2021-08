La Nouvelle-Zélande verrouille tout le pays après la découverte d’un seul cas de COVID ⋆ 10z viral

par Matt Agorist, The Free Thought Project :

Le confinement de l’Australie s’étendant à Canberra et à la capitale environnante après la découverte d’un seul cas, l’ensemble de la Nouvelle-Zélande – qui aurait éradiqué le COVID il y a des mois – entrera désormais en confinement après que le pays vient de découvrir son premier cas en six mois.

Le verrouillage « instantané » de trois jours, qui ne s’est pas vraiment avéré efficace en Australie, où les responsables de la santé ont enregistré le pire jour de nouvelles infections plus tôt cette semaine, alors même que les plus grandes villes du pays sont verrouillées depuis des semaines…

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Les résultats de sept semaines de confinement à Sydney (cas NSW) pic.twitter.com/zQCdXzNy7q – Mike Bird (@Birdyword) 16 août 2021

… a été ordonné par la PM Jacinda Ardern, et a marqué la fermeture la plus dure du pays depuis plus d’un an, étant donné la « forte possibilité » que l’affaire soit causée par la variante delta.

Elle a demandé aux Néo-Zélandais de ne pas sortir pour quelque raison que ce soit, sauf en cas d’absolue nécessité. Le cas a été enregistré dans la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, Auckland. En raison du risque que l’affaire soit une affaire delta, la Nouvelle-Zélande est justifiée d’aller « dur et vite » avec un verrouillage instantané pour essayer de contenir la propagation.

“Bien que nous sachions que Delta est un ennemi plus dangereux à combattre, les mêmes actions qui ont vaincu le virus l’année dernière peuvent être appliquées pour le battre à nouveau.”

En vertu des règles de verrouillage de niveau 4 les plus strictes du pays, les écoles, les bureaux et toutes les entreprises seront fermés et seuls les services essentiels seront opérationnels. L’infection représente également le premier cas «communautaire» de la Nouvelle-Zélande en six mois. Aditionellement, les vaccinations seront également suspendues pendant 48 heures pour garantir que les vaccins peuvent être administrés dans un environnement sûr.

Elle a déclaré que le verrouillage était nécessaire de toute urgence, car le monde a déjà vu comment, à Sydney, des “voyages inutiles à l’extérieur” ont permis à delta de passer à travers l’emprise des autorités.

Le directeur général de la Santé de la Nouvelle-Zélande, Ashley Bloomfield, a déclaré qu’il s’agissait d’un homme de 58 ans qui est devenu symptomatique samedi. La femme de l’homme a été testée et a depuis renvoyé un résultat négatif.

En vertu des restrictions de niveau 4, les Néo-Zélandais ne pourront quitter leur domicile que pour :

Exercice physique dans leur quartier Visiter les supermarchés, les laiteries (histoires de commodité) et les pharmacies Soins médicaux nécessaires ou passer un test COVID-19

Tout doit être entrepris avec un masque en tout temps.

Grâce aux nouvelles du verrouillage, le kiwi a été le pire interprète du G-10 et a glissé jusqu’à 69,07 cents tandis que le rendement de l’obligation de référence néo-zélandaise à 10 ans a chuté de 10 points de base à 1,72%, la baisse la plus forte depuis mars.

Avant le verrouillage, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande devait augmenter le taux de trésorerie officiel de 25 points de base à 0,50%, ce qui en fait la première grande banque centrale à lever les taux maintenant que le verrouillage de l’Australie a contraint la RBA à également suspendre. Mais maintenant, les marchés OIS voient les chances d’une hausse imminente de la RBNZ comme moins probable, bien que toujours élevée, avec une probabilité de 85% selon les marchés, tandis que de nombreuses maisons de recherche réduisent leurs prévisions à seulement une hausse de 25 points de base, plutôt que une hausse de 50 points de base, et certains repoussent carrément la date de la hausse jusqu’à ce qu’il y ait plus de clarté sur le front du verrouillage.

Lire la suite @ TheFreeThoughtProject.com