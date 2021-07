La novlangue judiciaire sur l’immigration | Ligne électrique ⋆ 10z virale

in

Un différend se prépare devant les tribunaux fédéraux sur le nom qu’il faut donner aux personnes qui se trouvent illégalement dans ce pays. À la Cour d’appel des États-Unis pour le onzième circuit, la juge Beverly Martin, nommée par Obama, s’est mise à écrire des opinions concordantes selon lesquelles ces personnes devraient être appelées « non-citoyens » plutôt que « étrangers en situation irrégulière ». Voir ici, ici et ici.

La juge Lisa Branch, nommée par Trump, a reculé. Elle note que la loi en cause dans ces affaires dit « étranger » et qu’il n’appartient pas aux juges de réécrire les lois.

Sur Power Line, j’utilise un troisième terme — « immigrant illégal » — parce que c’est ce qu’on appelle généralement ces gens dans le langage courant, je pense. Cependant, si j’écrivais un mémoire ou une opinion juridique sur le droit de l’immigration, je les appellerais « étrangers en situation irrégulière », comme le fait la loi.

Je ne les appellerais en aucun cas des non-citoyens car c’est une description incomplète et donc trompeuse. Un immigré clandestin (ou étranger) est toujours un non-citoyen, mais un non-citoyen n’est pas toujours un immigré clandestin.

Où a commencé la pratique de l’étiquetage erroné des immigrants illégaux? Cela a peut-être commencé avec cette opinion du juge Brett Kavanaugh de l’année dernière. Dans la note de bas de page 2, il écrit : « Cette opinion utilise le terme ‘non-citoyen’ comme équivalent au terme statutaire ‘étranger’. Voir 8 USC §1101(a)(3).

Mais, comme indiqué ci-dessus, ce ne sont pas des termes équivalents.

Le sénateur Grassley a attiré l’attention sur cette question plus tôt cette semaine. (Voir le lien juste avant les trois heures.) Je pense que c’est important parce que l’effort de mal étiqueter les étrangers illégaux est emblématique des efforts de la gauche pour transformer la langue au service de ses efforts pour transformer l’Amérique.

Tous les acteurs politiques manipulent la langue dans une certaine mesure. Les autoritaires sont les pires contrevenants – une idée centrale de George Orwell.

Alors que la gauche américaine flirte de plus en plus avec l’autoritarisme, il est important que nous prenions note des cas où elle abuse du langage au service de ses objectifs. Et au minimum, les non-gauchistes comme Brett Kavanaugh ne devraient pas essayer de montrer leur vertu en jouant aux jeux linguistiques de la gauche.