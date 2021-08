La NPPA demande aux entreprises d’implants orthopédiques du genou de fournir des données sur les prix d’ici le 12 août 2021 pour la surveillance des prix

in

L’Autorité nationale de réglementation des prix des médicaments (NPPA) a demandé aux importateurs et fabricants d’implants orthopédiques de genou pour système de remplacement orthopédique du genou de fournir des données sur les prix d’ici le 12 août 2021 à des fins de surveillance des prix.

Cette décision vise à réglementer les prix des implants orthopédiques utilisés dans les chirurgies du genou afin d’éviter les profits contraires à l’éthique et d’assurer des soins de santé abordables et de qualité aux masses.

« Les données requises sur les implants orthopédiques du genou pour le système de remplacement orthopédique du genou dans le format prescrit doivent être envoyées par courrier électronique à medicaldevices-nppa@gov.in », conformément à un avis de la NPPA.

La NPPA a également demandé à toutes les associations de dispositifs médicaux de diffuser les informations parmi leurs sociétés membres et a également partagé le format des données de tarification des implants orthopédiques du genou pour le système de remplacement orthopédique du genou.

Les détails doivent être soumis sur les 18 catégories de produits d’implants orthopédiques du genou fabriqués à partir de différents matériaux, ainsi que le nom de l’entreprise, qu’elle soit importateur ou fabricant, l’adresse et les coordonnées, la signature, le nom du signataire autorisé, l’identifiant e-mail et numéro de contact.

« En cas d’importation, spécifiez le nom et l’adresse du fabricant, le nom et l’adresse légaux du fabricant, le représentant autorisé de l’Inde avec la licence pertinente jointe conformément aux dispositions des règles relatives aux dispositifs médicaux (MDR – 2017) et la lettre de renouvellement / d’approbation, le cas échéant, avec le copie ci-jointe de la facture d’entrée », a déclaré la NPPA.

Les catégories spécifiées par la NPPA sont : fémorale (primaire) (alliage cobalt-chrome), fémorale (primaire) (alliage de titane), fémorale (primaire) (alliage de zirconium oxydé), fémorale (primaire) (avec fonction Hi Flex), fémorale (révision) , Tibial (primaire) (alliage cobalt-chrome), tibial (primaire) (alliage de titane), tibial (primaire) (alliage de zirconium oxydé), tibial (primaire) (avec fonction Hi Flex), tibial (révision), insert (primaire/ Révision), rotule (primaire/révision), surface articulée (primaire/révision), coin (primaire/révision), Augment (primaire/révision) p) tige (primaire/révision) et ciment osseux entre autres.

Les fabricants et importateurs doivent également préciser s’il est importé ou fabriqué dans le pays, entre autres détails comme le prix au distributeur (PTD) ou le prix au revendeur (PTS) le 30 juin 2021, le prix de détail maximum (MRP) le 30 juin, 2021, quantité vendue et CA annuel mobile (MAT) pour la période de juillet 2020 et juin 2021 et de juillet 2019 à juin 2020.

