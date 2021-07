La NPPA signale une réduction de prix de 88 % dans un tiers des marques nationales de dispositifs médicaux suite au plafonnement de la marge commerciale

La NPPA a observé que ces dispositifs sont importants dans la gestion de la pandémie de Covid-19, non seulement pour un usage domestique, mais également dans la gestion hospitalière.

La National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) a signalé une réduction de prix de 88 % dans un tiers des marques nationales de dispositifs médicaux suite au plafonnement de la marge commerciale à 70 % pour l’oxymètre de pouls, le tensiomètre, le nébuliseur, le thermomètre numérique et le glucomètre.

Quatre-vingt-onze pour cent des cinq marques de dispositifs médicaux pour lesquelles un plafond de marge commerciale de 70 % a été imposé ont affiché une réduction de prix. La NPPA a reçu des listes de prix de près de 800 marques de ces cinq fabricants de dispositifs médicaux.

La marge commerciale a été plafonnée par une notification dans la Gazette du 13 juillet 2021.

Le régulateur des prix des médicaments a plafonné la marge commerciale au prix du distributeur (PTD) à 70 pour cent pour ces 5 dispositifs médicaux. Les fabricants et les importateurs ont été priés de se conformer à la notification et de soumettre le prix de détail maximum (MRP) révisé dans le format prescrit à l’autorité, aux autorités de licence de l’État et aux revendeurs d’ici le 20 juillet 2021.

« Étant donné que ces 5 dispositifs médicaux ne relèvent pas de la catégorie des médicaments inscrits et ne relèvent donc pas du contrôle des prix ou de la fixation des prix plafonds, il est devenu nécessaire pour le gouvernement de plafonner la marge commerciale de ces dispositifs pour les rendre abordables et accessible en période de pandémie. C’est une situation gagnant-gagnant pour les fabricants, les consommateurs et le gouvernement de pouvoir rendre les soins à domicile et les soins hospitaliers plus accessibles », a déclaré le président de la NPPA, Shubhra Singh.

« Si les prix baissent de 5 000 à 15 000 roupies pour chaque appareil, cela sera utile pour les personnes à la fois dans les hôpitaux et dans la gestion à domicile. Nous avons donc invoqué des pouvoirs extraordinaires au profit du public et plafonné les marges à 70 % au niveau des commerçants », a-t-elle ajouté.

La NPPA a observé que ces dispositifs sont importants dans la gestion de la pandémie de Covid-19, non seulement pour un usage domestique, mais également dans la gestion hospitalière. Il a également appris que ceux-ci sont vendus jusqu’à 700% de marge au niveau du distributeur.

« Un tiers des marques nationales ont réduit leurs prix, mais pour les marques importées, c’était presque le double. Il s’agit d’une dose de rappel dans le bras pour Make in India car elle a fourni des règles du jeu équitables et une saine concurrence aux fabricants autochtones. Les associations industrielles ont également apprécié et soutenu le mouvement », a déclaré Singh.

En juin 2021, la NPPA avait réduit le prix du concentrateur d’oxygène de 70 %, ce qui a entraîné une baisse de prix de 54 % sans aucun problème en termes de disponibilité.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.