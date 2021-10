La NRA cherche à déposer une nouvelle plainte contre l’État de New York, le gouvernement repousse

Un avocat de la National Rifle Association a déclaré mercredi à une cour d’appel que le groupe espère intenter un nouveau procès contre l’État de New York, tout en suppliant le panel de juges d’annuler la décision d’un tribunal inférieur de rejeter l’affaire contestant la fermeture des magasins d’armes pendant le coronavirus pandémie.

L’avocat de la NRA, Philip Furia, a présenté ses arguments à la 2e Cour d’appel des États-Unis à New York, demandant que la décision rejetant l’action en justice soit annulée « pour permettre au plaignant de soumettre une plaidoirie modifiée ». Les juges annonceront leur décision à une date ultérieure.

Furia a également demandé que la NRA ait « une chance de répliquer parce que la loi a changé ».

En répliquant le procès, la NRA demandera plutôt des dommages-intérêts compensatoires, a déclaré Furia.

« Ce que nous voulons faire, c’est reconnaître que la loi a changé, nous devrions avoir l’occasion de revenir en arrière, de nous regrouper et de refaire », a poursuivi Furia. Il a ajouté plus tard : « L’essentiel ici est que la NRA et ses membres ont été blessés, et si un changement dans la loi a rendu un jugement déclaratoire et une injonction indisponibles, ils devraient être autorisés à se regrouper et à réclamer cette affaire. »

Brian Ginsberg, procureur général adjoint de New York, a repoussé les efforts de la NRA, notant que l’association n’avait pas demandé de dommages-intérêts compensatoires dans le cadre de plaintes antérieures liées à l’affaire.

« La loi a changé, oui. Mais le fait historique rétrospectif de savoir si la NRA et ses membres ont ou non encouru des dommages-intérêts compensatoires n’a pas changé », a déclaré Ginsberg au tribunal. « Ils auraient pu le faire dans leur plainte initiale. Ils ne l’ont pas fait. Ils auraient pu le faire dans leur première plainte modifiée. Ils n’ont pas … ni essayé … dans leur deuxième plainte modifiée proposée. »

Il a ajouté: « Ce serait donc la quatrième bouchée de pomme. Et c’est … au moins deux bouchées de trop dans ce contexte. »

En avril 2020, la NRA a poursuivi des responsables de New York, y compris le gouverneur Andrew Cuomo, désormais en disgrâce, pour avoir déclaré les magasins d’armes à feu dans l’État « non essentiels » et en fait limité l’accès des résidents aux armes à feu et aux munitions au milieu de l’abri COVID-19 de l’État. -passer l’ordre, les documents judiciaires du procès initial ont indiqué.

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo s’exprime lors d’une conférence de presse avant l’ouverture d’un site de vaccination de masse contre le COVID-19 dans le quartier du Queens à New York, le mercredi 24 février 2021. (AP Photo/Seth Wenig, Pool)

Ce faisant, l’État « a suspendu de manière effective et indéfinie un élément clé du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis – la fermeture de tous les magasins d’armes à feu dans l’État de New York, y compris les magasins d’armes à feu sous licence fédérale, en les jugeant « non essentiels », ‘ », indique le costume.

Le procès est distinct des efforts du procureur général de l’État de New York, Letitia James, pour dissoudre la NRA.