La NRA ne peut pas tenir sa réunion annuelle en raison de la flambée de COVID au Texas ⋆ 10z viral

Lorsque Donald Trump a été élu à la Maison Blanche en 2016, la NRA avait le vent en poupe. Malgré des fusillades de masse quasi constantes, l’organisation a pu arrêter toute tentative de contrôle des armes à feu. Et avec les républicains contrôlant la Maison Blanche, la Chambre et le Sénat, les restrictions sur les armes à feu ont encore été assouplies.

4 ans plus tard, la NRA est dans une situation bien différente. Les luttes internes au sein de l’organisation ont révélé à quel point l’organisation était mal gérée. Et le procureur général de New York, Letitia James, cherche à éliminer complètement le groupe de défense des droits des armes à feu.

Il y avait plus de mauvaises nouvelles pour la NRA mardi. Le groupe a annoncé qu’il ne tiendrait plus sa réunion annuelle en raison de la vague massive de COVID-19 dans l’État hôte du Texas.

L’organisation a écrit dans un communiqué: «Nous prenons cette décision difficile après avoir analysé les données pertinentes concernant COVID-19 dans le comté de Harris, au Texas. Nous avons également consulté des professionnels de la santé, des responsables locaux, des sponsors et exposants majeurs et de nombreux membres de la NRA avant de prendre cette décision. La réunion annuelle de la NRA accueille des dizaines de milliers de personnes et implique de nombreux événements, réunions et rassemblements sociaux.

Poubelle faible. À mon époque, la @NRA insistait sur le fait que la solution aux décès généralisés dus au COVID est de s’assurer que tout le monde a son propre COVID. pic.twitter.com/0oeaCeS6U0 – Peter Sagal (@petersagal) 24 août 2021

L’événement devait potentiellement être embarrassant avant même l’annulation en raison du faible taux de participation. Le Daily Beast a rapporté le mois dernier : « La plupart des plus grands fabricants d’armes américains ont pris des mesures pour abandonner, en informant la NRA qu’ils ne s’occuperont pas d’annuler leurs projets de voyage. Ces sociétés comprennent Benelli USA, Browning, FN Herstal, Kimber Manufacturing, Savage Arms, Smith & Wesson, Springfield Armory, Sig Sauer et Sturm, Ruger & Company.