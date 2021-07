La NRAI demande à la CCI d’enquêter sur les pratiques commerciales de Zomato et Swiggy

in

Les deux entreprises ont également attiré des financements importants de la part d’investisseurs. Lundi, Sebi a formellement approuvé la demande d’offre publique initiale de Zomato.

La National Restaurant Association of India (NRAI) a déposé une demande auprès de la Commission indienne de la concurrence (CCI) du régulateur du commerce équitable, soulignant certaines pratiques commerciales de Zomato et Swiggy que l’association considère comme anticoncurrentielles.

Dans sa soumission déposée le 1er juillet, la NRAI a déclaré que les agrégateurs de produits alimentaires en ligne se livraient au masquage des données, facturaient des commissions exorbitantes et contraignaient les restaurants partenaires à accorder des remises importantes pour maintenir les listes appropriées. Le regroupement de services, la violation de la neutralité de la plate-forme et le manque de transparence sur la plate-forme sont quelques-uns des autres problèmes mentionnés par l’organisme de l’industrie qui représente les intérêts de plus de 500 000 restaurants à travers le pays. La NRAI a déclaré que de telles pratiques commerciales ont un « effet négatif appréciable sur la concurrence ».

« Nous avons été en dialogue constant avec les agrégateurs de services alimentaires au cours des 15 à 18 derniers mois pour résoudre les problèmes critiques affectant le secteur. Cependant, malgré tous nos efforts, nous n’avons malheureusement pas pu les résoudre. L’aiguille n’a pas beaucoup bougé sur ces questions. Nous avons donc approché la CCI pour enquêter de manière approfondie », a déclaré le président de la NRAI, Anurag Katriar.

Les perturbations causées par la pandémie ont réduit les revenus des restaurants, obligeant de nombreuses entreprises à fermer des points de vente et à revoir leurs stratégies commerciales. Les restaurants de taille moyenne et petite qui n’ont pas une situation financière saine ont été plus durement touchés. Alors que les fermetures intermittentes nuisent aux affaires, les restaurants ont misé sur les livraisons à domicile pour subvenir à leurs besoins.

«Pendant la pandémie, l’ampleur des pratiques anticoncurrentielles de Zomato et Swiggy s’est multipliée et malgré de nombreuses discussions avec eux, ces plateformes de marché financées en profondeur ne souhaitent pas apaiser les inquiétudes des restaurants. En fait, pendant la pandémie, en raison des conditions onéreuses imposées, beaucoup de nos partenaires ont dû fermer des magasins », a déclaré la NRAI.

Depuis 2018, les restaurants sont confrontés à de nombreux problèmes dans leurs relations avec les plateformes de marché. Bien que le partenariat avec Zomato et Swiggy ait d’abord semblé bénéfique, leurs pratiques commerciales ont finalement commencé à nuire massivement à l’industrie F&B, a déclaré l’association.

Une poignée de restaurants sous l’égide de NRAI ont également rejoint les rangs pour lancer la commande directe afin d’économiser sur les frais de commission et d’interagir directement avec les consommateurs. Ils se sont associés à des plateformes technologiques telles que DotPe et Thrive pour alimenter leurs propres sites Web de commande.

Zomato et Swiggy ont enregistré une croissance significative des volumes de commandes au cours de la pandémie, les consommateurs limitant leurs déplacements et se tournant vers la commande de nourriture en ligne. Les deux entreprises ont également attiré des financements importants de la part d’investisseurs. Lundi, Sebi a formellement approuvé la demande d’offre publique initiale de Zomato.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.