La NSA a apparemment peur de Fox News

La NSA et l’hôte brûlant de Tucker Carlson Tonight de Fox News se querellent, car c’est le monde dans lequel nous vivons maintenant.

Bienvenue dans l’un des reportages les plus étranges du pays en ce moment. Et les professionnels de la sécurité, en particulier, se sont tournés vers Twitter, abasourdis par la rapidité avec laquelle cette histoire est devenue quelque chose d’uniquement bizarre. En bref, Carlson a accusé l’agence d’espionnage de surveiller ses communications dans le but de le faire virer des ondes de Fox News. En réponse, la NSA secrète, parfois appelée en plaisantant No Such Agency, a décidé de briser le précédent ici et… de parler en fait, publiquement, de cette allégation.

NSA à Tucker Carlson – non, nous ne vous espionnons pas

Mardi soir, l’agence a publié un communiqué via Twitter. Il a riposté à Carlson, qualifiant son allégation de “fausse” et a ajouté qu’il n’avait “jamais été une cible du renseignement”. Aussi que la NSA “n’a jamais eu l’intention d’essayer de retirer son programme de l’antenne”.

S’il vous semble étrange que quelqu’un de la NSA ait dû interrompre son travail de sécurité nationale pour rédiger cette déclaration, rejoignez le club.

Une déclaration de la NSA concernant des allégations récentes : pic.twitter.com/vduE6l6YWg – NSA/CSS (@NSAGov) 30 juin 2021

Pour ne pas être en reste, l’animateur de Tucker Carlson Tonight a déjà riposté à la NSA. Sa réponse revient essentiellement à, votre réponse ne veut rien dire !

« La question demeure : l’administration Biden a-t-elle lu mes e-mails personnels ? » a-t-il demandé dans son émission. « C’est la question que nous avons posée directement aux responsables de la NSA lorsque nous leur avons parlé il y a environ 20 minutes lors d’une conversation très animée. As-tu lu mes e-mails ? Et encore une fois, ils ont refusé de le dire. Encore et encore. Et puis, ils ont même refusé d’expliquer pourquoi ils ne pouvaient pas répondre à cette simple question.

Pourquoi tout ce sparring est-il important ? Eh bien, Carlson est l’animateur d’émissions le mieux noté sur Fox, mais il a également l’habitude de partager des théories du complot avec son public. Plus récemment, par exemple, il a affirmé que le FBI avait orchestré les émeutes du Capitole du 6 janvier.

Les théories abondent sur les raisons pour lesquelles l’agence s’est exprimée mardi. L’ancien analyste de la NSA, John Schindler, a tweeté mardi soir : « Je ne suis au courant d’aucun démenti public enregistré de ciblage par la NSA dans toute son histoire depuis 1952. Et je pense que je le serais. C’est tout à fait unique. Cela suggère-t-il que l’agence s’inquiète d’une telle désinformation qui échappe à tout contrôle ? C’est probablement ce qui se passe ici. C’est aussi une reconnaissance, en quelque sorte, de l’influence de Fox News – et de Tucker Carlson, lui-même.

Post-scriptum

Et n’oubliez pas, nous sommes déjà venus ici. En mars 2017, le président Trump a tweeté, brusquement, que les responsables d’Obama espionnaient sa campagne. Les responsables de la sécurité nationale ont déclaré à l’époque que cette affirmation était sans fondement. L’épisode était l’un des plus étranges d’une longue série de griefs que Trump a déposés contre son propre gouvernement. Mais cela a certainement contribué à attiser l’indignation des partisans de MAGA, dans le processus.

