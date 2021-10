La NSBA s’excuse d’avoir qualifié les parents inquiets de « terroristes domestiques »

La National School Boards Association a présenté ses excuses pour une lettre que le procureur général Merrick Garland a utilisée pour cibler les parents en tant que «terroristes nationaux».

« Nous regrettons et nous nous excusons pour la lettre », a déclaré la NSBA dans un mémorandum envoyé aux membres vendredi. « Pour être clair, la sécurité des membres du conseil scolaire, des autres responsables et éducateurs des écoles publiques et des élèves est notre priorité absolue, et il reste un travail important à faire sur cette question. Cependant, il n’y avait aucune justification pour une partie du langage inclus dans la lettre.

La lettre originale, envoyée publiquement aux responsables de l’administration Biden après que l’organisation a travaillé avec l’administration Biden pour élaborer son langage, demandait au gouvernement fédéral de prendre des mesures contre les parents et les citoyens qui « menacent » ou « intimident » les responsables des conseils scolaires et les administrateurs de l’éducation. Il ne dit rien des rapports de certains responsables de l’école se livrant au même comportement contre les parents.

« La NSBA pense qu’une assistance immédiate est nécessaire pour protéger nos élèves, les membres des conseils scolaires et les éducateurs qui sont susceptibles d’actes de violence affectant le commerce interétatique en raison de menaces pour leurs districts, leurs familles et leur sécurité personnelle », indique la lettre originale. « … Alors que ces actes de malveillance, de violence et de menaces contre les responsables des écoles publiques ont augmenté, la classification de ces actions odieuses pourrait être l’équivalent d’une forme de terrorisme domestique et de crimes haineux. »

Jusqu’à 20 conseils scolaires publics se sont depuis éloignés de la NSBA en réaction à la lettre : Alabama, Arkansas, Delaware, Floride, Géorgie, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Missouri, Montana, New Hampshire, Nord Caroline, Pennsylvanie, Tennessee, Texas, Virginie et Wyoming.

Quatorze conseils scolaires d’État, dont celui de Pennsylvanie, ont déclaré qu’ils n’avaient pas été alertés avant que la NSBA n’envoie la lettre. La Pennsylvania School Boards Association a voté à l’unanimité la semaine dernière pour quitter la NSBA.

«La Pennsylvania School Boards Association n’a pas été consultée avant l’envoi de la lettre par la National School Boards Association au président Biden. On ne nous a pas demandé de commentaires ni de discussion sur son contenu », a déclaré Annette Stevenson, directrice des communications de PSBA.

La Georgia School Boards Association a déclaré qu’elle n’avait « pas été consultée au sujet de cette lettre, qu’elle n’avait pas fourni d’informations à la NSBA et qu’elle n’avait pas été informée de l’envoi de la lettre, même si un district scolaire de Géorgie a été utilisé comme exemple dans la lettre ». De même, le conseil exécutif de l’Idaho School Boards Association s’est distancié de la déclaration de la NSBA, annonçant que : « Si on nous l’avait demandé, nous aurions facilement souligné la mauvaise interprétation des parents et des clients dans nos communautés comme des terroristes nationaux qui méritaient une enquête fédérale. Nous voulons que les parents et les clients soient engagés dans nos écoles publiques – nous le cherchons depuis des années. »

La lettre initiale de la NSBA a servi de base à l’annonce de Garland le 4 octobre selon laquelle le FBI enquêterait sur ce qu’il a appelé « un pic inquiétant de harcèlement, d’intimidation et de menaces de violence contre les administrateurs scolaires, les membres du conseil d’administration, les enseignants et le personnel ». Il a également ordonné au bureau de « faciliter la discussion sur les stratégies de lutte contre les menaces » entre les forces de l’ordre nationales et locales.

« Le Département prend ces incidents au sérieux et s’engage à utiliser son autorité et ses ressources pour décourager ces menaces, les identifier lorsqu’elles se produisent et les poursuivre le cas échéant », a écrit Garland dans un mémorandum envoyé à Christopher Wray, le directeur du FBI. « Dans les prochains jours, le ministère annoncera une série de mesures conçues pour faire face à l’augmentation des comportements criminels dirigés contre le personnel scolaire. »

La directive est intervenue cinq jours seulement après que la NSBA a envoyé sa lettre originale qualifiant les parents de « terroristes domestiques ». Lorsqu’il a témoigné devant le Congrès jeudi, Garland a confirmé que la lettre de la NSBA était le fondement de son mémorandum du 4 octobre.

«Évidemment le [school board] Une lettre, qui était publique et demandait l’aide du ministère de la Justice, a été portée à notre attention », a déclaré Garland. « J’ai lu la lettre dans les journaux. Personne à la Maison Blanche ne m’a parlé du mémo. »

Le sénateur du Missouri Josh Hawley a appelé vendredi à la démission de Garland, appelant le procureur général à utiliser le FBI pour surveiller les réunions du conseil scolaire sans précédent.

« Merrick Garland a mobilisé le FBI pour intimider les parents sans base légale et, nous le savons maintenant, sur la base d’informations erronées qu’il n’a pas pris la peine de vérifier », a déclaré Hawley. «C’était un dangereux abus d’autorité qui a gravement compromis l’intégrité du ministère de la Justice et celle de Garland. Il devrait démissionner.

Selon des courriels obtenus par Parents Defending Education, la NSBA a collaboré avec des responsables de la Maison Blanche des semaines avant de rédiger la lettre. Les e-mails, rapportés par The Washington Free Beacon jeudi, montrent que la Maison Blanche a examiné la lettre avant sa publication et connaissait un libellé spécifique faisant référence aux parents lors des réunions du conseil scolaire comme «une forme de terrorisme domestique et de crimes haineux».

« Une association professionnelle de 19 millions de dollars n’a rien sur un groupe de mamans folles », a déclaré vendredi Nicole Neily, présidente de Parents Defending Education.

Lors de l’audience de jeudi, Garland a reconnu que son bureau n’avait commencé à enquêter sur les allégations locales de violence et de terrorisme qu’après la publication de sa lettre par la NSBA. La lettre ne cite aucune preuve et n’explique pas non plus la catégorisation des parents comme « terroristes domestiques ».

Les républicains de la Chambre ont grillé Garland sur sa décision de mobiliser le FBI contre les parents.

« Cela nous préoccupe que [your letter] a été publié cinq jours seulement après que la National School Board Association a envoyé une lettre au président Biden qui qualifiait les parents concernés d’équivalent de » terroristes nationaux et auteurs de crimes de haine » », a déclaré le représentant de la Louisiane Mike Johnson. « Compte tenu du timing de tout cela, votre note semble avoir été motivée par la politique plus que par tout besoin urgent des forces de l’ordre. Cela nous concerne et mérite une enquête.

« Une ligne de mouchard sur les parents, a commencé cinq jours après qu’une organisation politique de gauche l’a demandé », a déclaré le représentant de l’Ohio, Jim Jordan. « Si ce n’est pas politique, je ne sais pas ce que c’est.