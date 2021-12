La NTPC abandonne son projet de fermeture de centrales au charbon vieilles de 25 ans

La décision a également été influencée par la crise de l’électricité en Chine qui a renforcé l’importance des centrales au charbon, jusqu’à ce que la technologie basée sur le stockage prenne racine.

Le producteur d’électricité d’État NTPC a annulé sa décision de fermer les centrales au charbon qui ont fonctionné pendant 25 ans et plus, étant donné qu’une demande d’électricité plus élevée ne peut être satisfaite que par une telle puissance. La décision a également été influencée par la crise de l’électricité en Chine qui a renforcé l’importance des centrales au charbon, jusqu’à ce que la technologie basée sur le stockage prenne racine.

Un haut responsable de l’entreprise a déclaré à FE : « Nous ne prévoyons de retirer aucune de nos anciennes centrales électriques et l’Inde ne peut actuellement se permettre de fermer une centrale de plus de 200 MW, à l’exception des centrales à taux de chaleur élevé. Même si 500 GW d’énergie renouvelable arrivent d’ici 2030, il y aura une demande de pointe pour l’électricité à base de charbon. À moins qu’il n’y ait un développement remarquable de la production basée sur le stockage, la demande d’électricité à base de charbon existera », a déclaré le responsable.

En 2017, le président de la NTPC, Gurdeep Singh, puis le ministre de l’électricité de l’Union, Piyush Goyal, ont déclaré que la société fermerait progressivement plus de 11 000 MW de centrales électriques au charbon de plus de 25 ans et remplacerait certaines de ces centrales par des centrales super critiques efficaces, avec moins les émissions de gaz à effet de serre. La capacité des anciennes centrales devrait atteindre 17 000 MW au cours des deux prochaines années.

Le plus grand producteur d’électricité de l’Inde a depuis fermé la centrale électrique Talcher de 460 MW, vieille de 54 ans, à Odisha, la centrale électrique Phase I de 110 MW de Kanti à Muzzafarpur dans le Bihar ; et prévoit de fermer une unité de 110 MW à Barauni dans le Bihar. La durée de vie de la centrale électrique de Kanti au Bihar, selon la Commission centrale de réglementation de l’électricité (CERC), est terminée et s’est avérée être une « option coûteuse » à 5 $ par unité pour le gouvernement du Bihar, alors que des options beaucoup moins chères étaient disponibles, dit le fonctionnaire.

« Nous n’avons pas encore pris de décision définitive sur la centrale électrique de Barauni, mais celle-ci devrait également être fermée prochainement, compte tenu du taux de chaleur élevé et de sa viabilité pour le consommateur », a ajouté le responsable. Certaines des centrales électriques qui ont plus de 25 ans et plus comprennent la plus grande centrale de Vindhyachal de 4 760 MW d’Inde dans le Madhya Pradesh, la centrale de Singrauli de 2000 MW, la centrale de Dadri de 1 880 MW et la centrale d’Unchahar de 1 550 MW dans l’Uttar Pradesh.

« La plupart de nos usines font l’objet d’une maintenance opérationnelle régulière et ne nécessitent pas de modernisation. Singrauli, qui a 39 ans, fonctionne à 100% PLF », a déclaré le responsable. NTPC a une capacité installée totale de 67 907 MW, qui comprend environ 58 000 MW de capacité à base de charbon, y compris celles des coentreprises.

