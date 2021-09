La Nucía conserve les trois points contre At. Pulpileno (1-4)

26/09/2021 à 21:01 CEST

La Nucia signé une performance exceptionnelle après avoir battu le À. Pulpileño pendant le match joué dans le Saint Miguel ce dimanche, qui s’est terminé par un résultat de 1-4. Les À. Pulpileño Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre L’ejido à la maison (0-1) et l’autre devant À. j’ai soulevé dans son fief (1-0). Du côté des visiteurs, La Nucia a récolté un nul nul contre le Socuellamos, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe Pulpilean est huitième, tandis que La Nucia Il est deuxième après la fin du match.

La première partie du match a commencé de manière positive pour l’équipe Nuciero, qui a débuté au Saint Miguel avec un objectif de Martin à la 21e minute, terminant ainsi la première période sur le score de 0-1.

La seconde mi-temps a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un nouveau but de Martin, qui a réalisé un doublé de cette manière quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 50. Après un nouveau jeu, le score a augmenté de La Nucia à la 60e minute grâce à un but de onze mètres Mariano. Il a ajouté le nuciero fixé à nouveau au moyen d’un but de Moïse à 84 minutes, permettant 0-4. Mais plus tard, l’équipe pulpileño a coupé les distances avec un peu de Pablo Aguilera au bord de la fin, en 86, terminant le match avec un résultat final de 1-4.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la À. Pulpileño a donné accès à Borja garcía et Fils bronzé pour Pruden et gracieux, tandis que La Nucia a donné le feu vert à têtes de javi, Ruben, Marc Mas et Minano pour Martin, Manu Viana, Mariano et Dasquet.

Dans le match, il n’y a eu au total qu’un carton jaune pour l’équipe nuciero. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Dasquet.

Avec ce résultat, le À. Pulpileño reste avec six points et La Nucia il monte à huit points.

Le lendemain de la compétition, le À. Pulpileño jouera contre lui Aîné loin de chez soi, tandis que La Nucia affrontera dans son stade contre À. j’ai soulevé.

Fiche techniqueÀ. Pulpiléen :Héctor Pizana, Fran Martínez, Nacho Ruiz, Emilio Iglesias, Peli, Matias No, Garrido (Areso, min.46), Pruden (Borja Garcia, min.46), Diego, Cristo et Cristo MartínLa Nucia :Jaume, Álex Salto, Moisés, Toner, Romera, León, Dasquet (Miñano, min.79), Pina, Manu Viana (Rubén, min.75), Martín (Javi Cabezas, min.63) et Mariano (Marc Mas, min. .79)Stade:Saint MiguelButs:Martín (0-1, min. 21), Martín (0-2, min. 50), Mariano (0-3, min. 60), Moisés (0-4, min. 84) et Pablo Aguilera (1-4 , au moins 86)