La Nucía et Socuéllamos se partagent les points dans un match sans but (0-0)

19/09/2021 à 21:02 CEST

La Nucia et le Socuellamos à égalité à zéro dans le match joué ce dimanche dans le Stade olympique Camilo Cano. La Nucia Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier duel tenu contre le Alzira. Du côté de l’équipe visiteuse, le Socuellamos ils ont été battus 1-3 lors du dernier match contre lequel ils ont joué L’ejido. Avec ce score, l’équipe nuciero était en septième position, tandis que le Socuellamos, pour sa part, est dix-septième en fin de match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de La Nucia a donné accès à Moïse, Manu Viana et têtes de javi pour Dasquet, Bora et Martin, Pendant ce temps, il Socuellamos a donné le feu vert à Ivan Bon et Javi Jiménez pour Hugo et Queijeiro.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes à La Nucia (ananas, Alex Salto, Mariano et Alex Alonso), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Avec ce résultat, La Nucia obtient cinq points et le Socuellamos avec un point.

Le lendemain de la deuxième RFEF affrontera La Nucia loin de chez lui contre lui À. Pulpileño, Pendant ce temps, il Socuellamos affrontera dans son fief devant le Aîné.

Fiche techniqueLa Nucia :Jaume, León, Álex Salto, Toner, Romera, Dasquet (Moisés, min.46), Bora (Manu Viana, min.46), Marc Mas, Pina, Martín (Javi Cabezas, min.62) et MarianoSocuellamos :Nieves, Diakité, Toboso, Perez, Quintana, Cortijo, Queijeiro (Javi Jimenez, min.77), Pepe Delgado, Nacho Huertas, Hugo (Iván Bueno, min.63) et AlbertoStade:Stade olympique Camilo CanoButs:0-0