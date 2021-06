La nuit de Floyd vs. Paul, Pulisic et Lainez l’ont volé

in

Il n’y a aucune histoire à raconter sur les nouvelles bouffonneries de Floyd Mayweather. Cette fois, un combat d’exposition contre un YouTuber – Logan Paul – qui possède incroyablement une licence de boxeur professionnel. C’était son deuxième combat en tant que tel.

Les deux (Floyd et Logan) ont dépassé une très mauvaise carte de sauvegarde et se sont amusés pendant huit tours, où il y a eu peu de coups de Floyd, bien que ces quelques coups aient souvent l’air de faire mal.

Paul ressemblait d’abord à un boxeur, puis il s’est mis à s’attacher et à traîner. Pourtant, selon CompuBox, il a lancé presque deux fois plus que Floyd, bien qu’avec moins de succès. Force est de constater que ces deux millionnaires sortent de cet événement un peu plus riches, même s’il est clair qu’ils ont vendu beaucoup moins de PPV que prévu.

L’événement a coïncidé avec la finale émouvante de football entre les États-Unis et le Mexique. Il est évident d’affirmer que les supporters mexicains étaient plus attentifs au football qu’à cette imitation d’un combat de boxe. Deux sujets que je commente, ou du moins essaie de commenter la vidéo.