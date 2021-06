La nuit d’été de Genesis au festival de Knebworth

Dans les années 1970, le festival annuel de Knebworth était une sorte d’institution britannique, attirant régulièrement plus de 100 000 personnes sur le terrain de cette demeure seigneuriale du Hertfordshire pour voir certains des meilleurs groupes du monde. L’année 1978 n’a pas fait exception et a été présentée comme « A Midsummer Nights Dream ». Les billets coûtaient 5,50 £ à l’avance (environ 8,50 $), ce qui équivaut à environ 45 £ aujourd’hui (75 $). En suivant les étapes de Les pierres qui roulent, Pink Floyd et le Allman Brothers Band, la tête d’affiche était Genèse – dans la décennie qui a suivi ce concert de Led Zeppelin, Les garçons de la plage, et Violet foncé tous ont joué cet événement emblématique.

Environ 80 000 fans se sont présentés le samedi 24 juin et le premier groupe était Brand X qui avait compté Phil Collins dans leur alignement jusqu’à l’année précédente. Leur jazz fusion était juste le bon genre de musique pour ouvrir la journée, même si pour être honnête, beaucoup de gens auraient eu du mal à dire si c’était du bon jazz ou non. Ils ont été suivis par l’Atlanta Rhythm Section, l’ancien groupe de studio de Doraville, en Géorgie, dont l’album, Champagne Jam, était sorti au printemps 1978. (Ils occupaient une place dans le top 10 du palmarès Billboard avec leur single, « Imaginary Lover. ») Leur rock sudiste soul était la musique parfaite pour être emporté par la brise d’été.

Devo était un groupe intéressant à mettre sur l’affiche de Knebworth, d’autant plus que leur premier album, Are We Not Men? Nous sommes Devo ! ne devait pas être libéré avant un mois. La plupart des gens n’ont tout simplement pas réussi à obtenir ce qu’ils essayaient de faire, bien qu’ils aient enregistré quelques singles sur Stiff Records, y compris une reprise du Des pierres, “(Je ne peux pas obtenir de) Satisfaction.” C’est triste à dire qu’ils n’étaient pas le groupe idéal pour un après-midi ensoleillé à Knebworth ; une critique qu’on ne peut adresser Tom Petty et les briseurs de cœur. Leur musique était parfaite pour la foule du festival. « American Girl », « Breakdown » et « Fooled Again (I Don’t Like It) », étaient exactement ce que le public demandait. Au moment où ils sont arrivés à « I Need to Know », extrait de leur nouvel album, You’re Gonna Get It, il y en avait peu dans le public qui étaient encore assis.

Le pedigree de Jefferson Starship était incontestable, en tant que Jefferson Airplane, ils avaient joué à Woodstock, mais à Knebworth, il manquait un ingrédient vital. La chanteuse Grace Slick, une icône pour beaucoup, avait quitté la tournée et alors que le groupe prétendait qu’elle ne se sentait pas bien, Slick disait à quiconque voulait l’écouter qu’elle avait arrêté et qu’elle était déjà de retour chez elle en Amérique. Cela a laissé le groupe dirigé par Paul Kantner avec une lutte difficile. Cela s’est avéré être un ensemble décousus qui avait certainement quelques points forts avec des numéros du catalogue de Starship et de l’avion, y compris les imposants «Navires en bois». David Freiberg, fin de Service de messagerie Quicksilver était maintenant dans le groupe (lui et Kantner sont toujours en tournée dans Starship aujourd’hui) et il a fait la vieille chanson de QMS, “Pride of Man”. Pour beaucoup, le point culminant de l’ensemble était la guitare montante de Craig Chaquico sur “Ride The Tiger”.

Antérieur à Genèse, il y a eu un bref intermède musical du pilier du Festival Roy Harper qui a fait un de ses ensembles de sandwichs typiques pendant que la scène était réinitialisée. Il commençait à faire nuit lorsque Genesis montait sur scène et leur arrivée était conforme à leur statut de tête d’affiche. De la fumée, une énorme batterie de lumières colorées et des miroirs suspendus au-dessus de la bande qui la faisait apparaître, parfois, comme si toute la bande l’était par une lumière blanche incroyablement brillante; tout cela a contribué à créer un effet saisissant sur une scène qui à l’époque était la plus grande jamais construite pour un festival en plein air au Royaume-Uni.

Genèse à ce stade a été réduit aux trois membres principaux de Phil Collins, Tony Banks et Mike Rutherford, et ils venaient de sortir leur album, And Then There Were Three. Une grande partie de leur set était similaire à l’album live, Seconds Out, sorti l’année précédente avec l’ajout de nouveaux morceaux de leur dernier album. De leur nouvel album, il y avait “The Lady Lies”, “Burning Rope” et “Deep In The Motherlode”, et au moment où leur set s’est terminé avec “Los Endos”, c’était le point culminant d’une journée variée et merveilleuse. musique.

