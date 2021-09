La Nuit européenne des chercheurs se tient ce week-end en Espagne, en Europe, en Israël et en Amérique latine

22/09/2021 à 10:00 CEST

La douzième édition de la Nuit européenne des chercheurs a lieu ce week-end à Madrid et dans d’autres lieux d’Espagne, afin que les scientifiques partagent avec les citoyens l’important travail social qu’ils effectuent dans leurs domaines de recherche respectifs.

La Communauté de Madrid organise dans ce cadre une centaine d’activités gratuites pour tous les publics, animées par plus de 650 chercheurs de toutes disciplines scientifiques, issus des principaux centres de production de connaissances scientifiques basés à Madrid (universités, centres de recherche de recherche, sociétés scientifiques, etc. .).

Entre matin du vendredi 24 et samedi 25 septembre, Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Móstoles, Pozuelo de Alarcón et Vicálvaro, rejoignent plus de 350 villes en Europe et en Israël, auxquelles cette édition sera rejointe par six pays ibéro-américains (Argentine, Colombie, Costa Rica , Équateur, Mexique et Uruguay), qui organisent leurs activités dans le cadre de la Nuit de Madrid, à travers un accord de collaboration signé entre la Fondation Madri + d et l’Organisation des États ibéro-américains (OEI).

Des initiatives pour tous les goûts

Des initiatives pour tous les goûtsLes activités qui se déroulent à Madrid dans le cadre de la Nuit européenne des chercheurs sont larges et diversifiées, et incluent des ateliers d’extraction d’ADN ou de séquence de nanopores, ainsi que le fait de s’inscrire dans une campagne océanographique manipulant des robots sous-marins.

Il permettra également aux participants d’apprendre à lire les séquences des cernes de croissance des arbres, de découvrir la traînée aérodynamique d’un avion, de visiter certains des laboratoires les plus pointus de la région et de participer à des scape room et gymkhanas scientifiques. Il sera même possible de voyager dans le temps pour imiter les anciens scribes égyptiens cuisinant comme les Romains.

L’idée qui guide cette initiative est de rapprocher la figure du chercheur de la société, en éliminant les stéréotypes sur sa figure, en le montrant comme des personnes “normales et ordinaires” avec des vies et des passe-temps similaires à ceux du reste du citoyen.

Conscience sociale

Conscience socialeIl vise également à sensibiliser la société à l’importance que leur travail a dans la vie quotidienne des gens et le progrès de la société, ainsi qu’à encourager les jeunes à s’intéresser aux disciplines scientifiques et technologiques, précise la Fondation Madri+d.

Plus de 20 000 madrilènes sont attendus pour participer à cette édition qui a pour devise « Chercheurs et citoyens : Ensemble pour un avenir durable » et qui s’articulera autour du Pacte vert européen (Green Deal), la feuille de route pour doter l’Union européenne d’une économie durable, s’associant, par ailleurs, à la célébration de l’Année Européenne du Rail pour la promotion de la mobilité durable.

La Nuit européenne des chercheurs à Madrid est promue par le ministère de l’Éducation, des Universités, des Sciences et porte-parole du gouvernement régional et coordonnée par la Fondation Madri + d pour la connaissance depuis 2009.

L’initiative est financée par la Commission européenne, dans le cadre des actions Marie Sk & lstrok;odowska-Curie (MSCA), le programme de promotion des carrières scientifiques en Europe qui fait partie du programme-cadre de recherche et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne.

Dans toute l’Espagne

Dans toute l’EspagneD’autres Nuits financées en Espagne, en plus de Madrid, sont : l’Andalousie (coordonnée par la Fondation Discover), les îles Canaries (par le Centre de Recherche de La Palma), la Galice (coordonnée par l’Université de Vigo), les Universités du G-9 (dirigé par l’Université d’Oviedo), le projet méditerranéen MEDNIGHT coordonné par ‘El Caleidoscopio’ de l’Université Miguel Hernández d’Elche, et le projet ‘European Performing Science Night’, basé à Badalona.

La Fundación para el Conocimiento madri+d es una entidad creada en 2002 y dependiente de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía, que tiene entre sus objetivos fomentar y acercar a los ciudadanos la actividad científica, tecnológica e innovadora realizada en la Comunidad de Madrid.

Pour ce faire, il organise une série d’activités de sensibilisation et de participation citoyenne à fort impact, dans le but d’impliquer la société madrilène dans la science, la technologie et l’innovation, avec un intérêt particulier pour les plus jeunes, en promouvant les vocations scientifiques et technologiques sans barrières de genre.

Ainsi, en plus d’animer et de coordonner la Nuit européenne des chercheurs à Madrid depuis sa création, la Fondation madri+d sera également présente dans cette XII édition à travers de nombreuses activités, comme en témoigne le programme de la journée.

Photo du haut : Fundación madri + d.