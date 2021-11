La nuit heureuse de l’unification des titres des super-moyens en faveur de Saúl Álvarez

Par Jaime Estrada vidaboxeo@cox.net

Dessin : Joe Serrat

Comme il est paradoxal que Saúl Álvarez étant le plus petit boxeur soit pratiquement la terreur des plus grands rivaux, avec plus de portée et plus de kilos au moment de monter sur le ring, et comme des centaines de journalistes essayant toujours d’allonger toute phrase ou événement relatif, il journée historique du 6 novembre car l’histoire accueille à bras ouverts le sixième monarque pour réaliser l’exploit d’unifier les titres les plus importants que sont la WBO/WBA/IBF/The Ring et le World Boxing Council qui a rendu sa ceinture commémorative spéciale pour l’occasion. L’entrée du tapatío s’est faite au son de Fher Olvera, chanteur du groupe Rock Mana avec la chanson « El Rey » et avec une salle comble avec 16 586 pour être exact, il a été accueilli avec des cris de joie. Au début du concours, son rival Caleb Plant n’était peut-être pas le super poids moyen le plus populaire du moment, mais il est entré avec le trône de la Fédération et s’il a livré un combat d’orgueil, proposant son jab incessant et cherchant des échappatoires, tandis que Canelo a essayé de combler tous les écarts possibles et d’essayer d’établir une auberge dans la zone étroite, mais Plant, à la manière de Floyd Mayweather, a mis une épaule au milieu et a attaché sachant que cela diminuerait l’attaque de Saúl, qui désespérait parfois mais a déclaré que son coin lui avait dit de se calmer, que le plan élaboré fonctionnerait tôt ou tard et Plant lui attribue le mérite d’être un bon combattant: « C’était un adversaire coriace, s’il gagnait mon respect pour sa capacité. » Canelo dit que Plant l’a approché et lui a dit qu’il voulait continuer à se battre et qu’il a répondu qu’il ne devrait pas avoir honte que c’était un grand combat et il comprend que le business de la boxe est cruel mais à la fin de la journée ils sont tous les deux hommes et ce n’est qu’un spectacle. Dans les chiffres informatisés, les statistiques étaient très égales, mais dans les cartes officielles, Canelo était devant lui, qui semblait presque être presque trahi par des larmes de joie lorsqu’il a triomphé par la voie du chloroforme à une minute du onzième tour et reconnaît que ce n’était pas une tâche facile : « Si je devenais compliqué, mais Eddy (pour qui il a demandé des applaudissements pour son anniversaire) m’a exhorté à rester fidèle à la stratégie décrite et quand je pouvais le blesser, je l’ai anéanti. » Caleb a été emmené à l’hôpital pour vérifier que tout était en bonne santé et Saúl a répondu à toutes les questions sur l’horizon de ses engagements sur le ring, mais a déclaré que jusqu’en janvier, il commencera à déterminer ce qui est le mieux pour lui car pour l’instant il mérite Des vacances bien méritées et dit qu’il ne compte pas combattre avant mai car durant cette année il a fait quatre combats et l’entraînement pour 4 combats de novembre à novembre est épuisant mais satisfaisant car c’est historique. Canelo est sorti par la porte loin du public mais a dirigé ses pas vers les personnes qui étaient ravies de l’avoir parmi elles pendant quelques minutes, et que même ses détracteurs le remercient. Et le Mexique fait la fête avec le nouveau champion incontesté à 168 livres, Saúl « Canelo » lvarez !