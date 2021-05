La nuit noire de Doncic: “L’un des pires jeux auxquels j’aie jamais joué”

C’était une excellente occasion pour les Mavericks… mais cela s’est terminé par un désastre tonitruant. Lors du dernier match au Tennessee, Luka Doncic a bouclé un retour final miraculeux avec un triplé impossible sur le klaxon, raccourci en sautant en avant (113-114). Comme s’ils avaient brûlé cette allumette, les Grizzlies ont joué avec une fureur et une concentration qui, pour le moins dire, n’étaient pas égalées par les Mavs.: 133-104 finale et maintenant 36-33 pour les locaux (en jeu et options pressées pour être huitième et avoir une double vie dans ce croisement) et 40-29 pour les hommes de Rick Carlisle, qui ont essayé de dessiner un voile épais comme le partie terminée (“nous n’avons pas été bien en 48 minutes”). Les Mavs sont maintenant sixième, à égalité avec un Blazers qui se classe cinquième.. Pour aggraver les choses, les Lakers (à nouveau dans la surface) ont clôturé la soirée avec une victoire angoissante contre les Knicks et sont placés (39-30) à un match de Mavericks et de Blazers. La pièce de théâtre est toujours dans l’air …

Les Texans ont coulé en seconde période (73-47 en quart). Les Grizzlies ont commencé à courir, à marquer des paniers faciles … et à en profiter Les problèmes de Luka Doncic, lents et décentrés, sûrement touchés par un énorme coup dans le dos avant la pause, lors d’une chute au-dessus de la publicité après avoir tenté de sauver une balle. Le Slovène a assuré que le froid ferait plus mal et qu’il ne savait pas comment il allait être pour le match d’aujourd’hui, contre les Pélicans. Épuisé et en tout cas par une mauvaise journée, il a été pris dans des rebonds sans fin par les pièges défensifs des Grizzlies et a joué, peut-être, son pire match de toute la saison: 12 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 défaites, tir 4/16, 3 points 0/4, -23 en 26 minutes sur le court.

Voici un aperçu de la chute de Luka Doncic sur le panneau publicitaire sur la ligne de base. Frappez le sol dur mais agréable d’entendre la foule de Memphis applaudir quand il s’est levé. pic.twitter.com/KRCbwLuzWM – Nick Angstadt (@NickVanExit) 12 mai 2021

Ce n’est évidemment pas un jeu normal de Doncic, qui résonnait quand il s’agissait de chanter mea culpa lors d’une nuit avec plus de revirements que de paniers marqués: “Je n’étais pas dans le jeu, je n’étais pas moi-même. Cette défaite court sur mon compte. . Nous devons récupérer, mais c’est certainement l’un des pires jeux auxquels j’aie jamais joué. Je dois être meilleur que ça. “Carlisle a abandonné ses partants à 10 minutes de la fin (104-82). Cela ne valait pas la peine d’essayer, toujours sans Kristaps Porzingis parou contre certains Grizzlies sans Jonas Valanciunas ou Jaren Jackson Jr. Mais avec Kyle Anderson (15 points), 22 points de Brooks, 18 de Konchar et l’avance habituelle de Ja Morant (24 points, 7 rebonds, 8 passes).

Les tondeuses n’échouent pas contre les Raptors

Pendant ce temps, les Clippers battent (96-115) des Raptors qui ne jouent rien, qui ils veulent juste que le cours en exil se termine le plus tôt possible et qu’ils attendent que le projet revienne. Sans directeurs sur la piste, ils étaient une proie facile pour un rival qui conserva (46-23) la troisième place à l’Ouest, avec un match devant les Denver Nuggets. Kawhi Leonard a marqué 20 points avec 7 rebonds et 5 passes, Marcus Morris 14, Paul George 16, Zubac 18 avec 10 rebonds et Mann, l’une des révélations du parcours, a terminé avec 20 points.

A Sacramento, les Kings ont battu le pauvre Thunder (122-106) et gardent leur moindre espoir d’être dans le play-in: 31-38, deux matchs et demi derrière les Spurs. Il ne pouvait en être autrement contre un adversaire (21-49) qui n’a remporté qu’un seul match depuis le 1er avril (1-22 en 23 matchs). Sans Fox, Haliburton ou Harrison Barnes, ils ont tiré pour Kings Hield (21 points, 6 passes, 5 triples), Delon Wright (21 points) et Terence Davis (27 et 5 rebonds). Dans le Thunder, près de 20 minutes sur le court pour Gabriel Deck, qui a terminé avec 8 points.