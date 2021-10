La numérisation de vos informations sur le café est devenue plus facile avec la minuterie d’infusion et le texte en direct d’iOS 15

Brew Timer vient d’être mis à jour pour inclure la prise en charge du texte en direct d’iOS 15, ce qui facilite plus que jamais la saisie des données sur le café telles que la marque, la mouture, etc. L’application mise à jour est disponible dans l’App Store et constitue une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs existants.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Live Text permet à l’appareil photo d’un iPhone de regarder quelque chose et d’identifier le texte. Il peut s’agir d’une photo que vous avez déjà prise ou de tout ce que l’appareil photo regarde actuellement. C’est là qu’il prend tout son sens avec Brew Timer – vous pouvez pointer votre iPhone vers un sac de café et faire en sorte que l’application reconnaisse automatiquement le texte sur son sac, prêt à être saisi.

Le suivi des grains de café que vous avez essayés est un excellent moyen de développer vos connaissances sur le café. Malheureusement, cela semble souvent un peu fastidieux. Tout change aujourd’hui ! Découvrez Bean Scanner : vous pouvez désormais utiliser votre appareil photo pour enregistrer comme par magie tous les détails essentiels de votre sac de café. En fusionnant le texte en direct d’iOS 15 avec l’intelligence du café de Brew Timer, vous pouvez le faire sans taper un seul mot sur votre clavier ! Essayez-le, suivez votre café, développez vos connaissances.

Les autres améliorations incluent une nouvelle minuterie d’infusion de précision ainsi qu’une tonne de correctifs et de petites améliorations que vous pouvez lire dans l’App Store dès maintenant.

Vous voulez faire un tour avec le nouveau scanner de grains de Brew Timer ? Vous pouvez le télécharger dès maintenant sur l’App Store pour seulement 2,99 $. Live Text est l’une des meilleures fonctionnalités iPhone que les applications commencent tout juste à utiliser – et Brew Timer est là avec le meilleur d’entre eux.

