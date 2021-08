La numérisation du système éducatif et l’augmentation significative et l’acceptation de l’apprentissage en ligne

Les suites de solutions de recrutement de campus en ligne aident les universités, quel que soit leur emplacement, à mener simultanément des campagnes de campus virtuel dans plusieurs villes.

Lorsque l’avenir arrive trop tôt, vous lui serrez la main et commencez votre voyage. La capacité à soutenir la transition vient progressivement, au fur et à mesure que vous expérimentez, échouez, réussissez, apprenez et peaufinez vos processus. La numérisation de l’éducation est un programme de longue date du secteur de l’éducation et du gouvernement. Mais poussé par la pandémie induite par le coronavirus, l’avenir de l’éducation a été accéléré à des niveaux inimaginables. La technologie et les innovations disponibles rendent la gestion et l’intégration de l’éducation de bout en bout réalisables à distance – des admissions aux cours en passant par les examens, la déclaration des résultats et les stages des étudiants sur le campus.

Admissions

Dans l’espace d’admission, de nouvelles startups comme NoPaperForms et School Mint permettent aux universités de faire le point sur les multiples canaux à partir desquels les étudiants postulent, de s’engager avec eux à travers diverses activités, d’organiser des séances de conseil et de les admettre à différents cours.

Salles de classe

Il y a une génération, les étudiants n’avaient pas de plateformes comme Byju, UpGrad, Unacademy, Udemy et Coursera pour apprendre des concepts abstraits. Aujourd’hui, ils ont l’avantage d’apprendre à tout moment, d’où ils veulent. Ils peuvent appréhender des sujets complexes, allant du codage à la biologie en passant par les mathématiques, grâce à des modèles tridimensionnels exploités par des plates-formes multimédias numériques et des simulateurs. Une multitude de plateformes Edutech répondent à cette demande d’apprentissage en ligne en classe. Fait intéressant, les revenus de WhiteHat Jr ont dépassé 16 crores INR pour l’exercice 20 !

Pendant ce temps, le taux de revenu annuel (ARR) d’UpGrad a atteint un énorme crore INR 1200. Le marché indien actuel de l’industrie Edutech est évalué à 700-800 millions de dollars US et se développe à un TCAC de 8,62%. Il devrait atteindre 404 milliards de dollars d’ici 2025 dans le monde.

De plus, en raison du rythme accéléré de la transformation numérique, les compétences que nous enseignons aux étudiants aujourd’hui ne seront pas celles pour lesquelles ils seraient embauchés. Par conséquent, nos programmes exigent de vastes innovations, des expériences et des changements radicaux. Les parents sont également disposés à participer à la préparation à l’avenir et aux compétences professionnelles recherchées des enfants, ce qui conduit à l’émergence de classes virtuelles pour le codage, la musique, les langues étrangères, l’IA, le ML et la science des données pour l’enseignement de la maternelle à la 12e année.

Examens

Dans l’espace d’examen en ligne, les technologies de surveillance à distance et les plates-formes d’examen basées sur l’IA et le ML permettent aux établissements de déplacer leurs processus d’examen de bout en bout en ligne. De telles plates-formes sont conçues pour suivre les fraudes, telles que l’utilisation de téléphones portables pendant les examens, la présence de personnes autres que le candidat dans la salle, détecter divers locuteurs et marquer chaque voix pour séparer les locuteurs à proximité et enregistrer l’audio et les flux vidéo des candidats. Ils peuvent détecter avec précision jusqu’à 98% des instances de triche pour 18 types de digressions. Les examinateurs peuvent se référer à ces indicateurs et à un « score de crédibilité » généré par le système lors de l’évaluation des flux.

Une multitude de plates-formes d’examen populaires offrent des processus d’examen authentiques, crédibles et infalsifiables, offrant une expérience transparente aux étudiants et aux universités. Ces plates-formes éliminent également divers problèmes liés à la présentation et à la réussite des examens traditionnels en centre pour les étudiants et les éducateurs. Certains d’entre eux incluent les déplacements vers les lieux d’examen, la réservation de centaines de centres d’examen, le stockage de feuilles de réponses datant de 8 à 10 ans et la nervosité pré-examen qui accompagne un tel exercice. La liste est exhaustive ! Les étudiants des coins les plus éloignés du pays peuvent se présenter à leurs examens dans les villes de niveau 1, ce qui permet d’égaler les chances et donne à chacun une chance juste et équitable d’accéder à l’éducation et à l’université de son choix.

Emplacements

En ce qui concerne les stages virtuels d’étudiants, une pléthore de solutions sur le marché soulage les défis liés à la réalisation de stages d’embauche sur les campus à un moment où la distanciation sociale et les interventions mandatées par les coronavirus ne sont pas négociables. Les suites de solutions de recrutement de campus en ligne aident les universités, quel que soit leur emplacement, à mener simultanément des campagnes de campus virtuel dans plusieurs villes. Les collèges peuvent accéder à des solutions d’intelligence et de gestion du campus et planifier stratégiquement les compétences pour lesquelles ils souhaitent embaucher.

Une telle intelligence, construite sur quelques années, pourrait fournir aux entreprises des analyses basées sur les données des meilleurs talents et des collèges d’où proviennent les étudiants, les aidant à établir des partenariats favorables avec les universités. Les étudiants peuvent être évalués via des tests surveillés à distance, interrogés à l’aide d’outils d’entretien virtuels et engagés via des hackathons et des ideathons passionnants dans des stages virtuels sur campus. Ce mécanisme permet également aux étudiants d’acquérir une perspective de première main de leur travail, de leur employeur potentiel et de la culture organisationnelle. En outre, il offre une commodité et un avantage concurrentiel incroyables aux entreprises qui souhaitent embaucher chaque année les candidats les mieux adaptés à travers le pays.

De plus, l’intérêt mondial récent pour les startups indiennes mérite une mention spéciale. Il est encourageant de voir la culture des startups prendre racine en Inde, entraînant une explosion de telles entités dans l’espace Edutech. La demande de commodité, l’augmentation des revenus non discrétionnaires et les progrès technologiques sans cesse croissants en font un domaine exaltant.

La plupart des obstacles à la transition vers l’éducation en ligne sont comportementaux. Cependant, nous avions tous besoin de cette trajectoire d’apprentissage. Les étudiants, les professeurs et les décideurs du secteur de l’éducation façonnent régulièrement nos perspectives pour le mieux. Bien que l’éducation en ligne prenne un certain temps pour couvrir la vaste étendue géographique de notre pays, nous allons dans la bonne direction. Les organisations et les outils de l’ère moderne répondent efficacement aux exigences et aux défis de l’époque actuelle, en rationalisant les processus et en facilitant l’accessibilité alors que nous inaugurons une nouvelle ère de l’éducation.

