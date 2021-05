La numéro deux mondiale Naomi Osaka a averti qu’elle risquait d’être expulsée de Roland-Garros pour boycott des médias

Naomi Osaka risque d’être expulsée de Roland-Garros si elle continue de refuser de parler aux médias.

La quadruple championne du Grand Chelem a annoncé sur les réseaux sociaux avant le tournoi qu’elle ne ferait aucune presse à Roland Garros, invoquant des raisons de santé mentale.

.

Osaka a refusé de parler aux médias par crainte que cela ne la présente sous un mauvais jour

Cela ne s’est pas bien passé avec le tournoi et a tiré une déclaration commune inhabituellement percutante des quatre grands chelems, qui ont menacé Osaka de sanctions sévères si elle ne reconsidérait pas sa position.

Le communiqué a déclaré: «Nous avons informé Naomi Osaka que, si elle continuait à ignorer ses obligations médiatiques pendant le tournoi, elle s’exposerait à d’éventuelles autres conséquences de la violation du code de conduite.

“Comme on pouvait s’y attendre, les violations répétées entraînent des sanctions plus sévères, y compris le défaut de participer au tournoi et le déclenchement d’une enquête pour infraction majeure qui pourrait entraîner des amendes plus substantielles et de futures suspensions du grand chelem.”

Osaka a été condamnée à une amende de 15 000 dollars américains (environ 10 000 ) pour avoir refusé de respecter ses engagements médiatiques après une victoire 6-4 7-6 (4) au premier tour contre Patricia Maria Tig.

Le communiqué poursuit : « Les équipes de Roland Garros lui ont demandé de reconsidérer sa position et ont tenté en vain de lui parler pour vérifier son bien-être, comprendre les spécificités de son problème et ce qui pourrait être fait pour y remédier sur place.

« La santé mentale des joueurs participant à nos tournois et sur les tournées est de la plus haute importance pour le grand chelem. Nous disposons, individuellement et collectivement, de ressources importantes dédiées au bien-être des joueurs.

MISE À JOUR

Calendrier de boxe 2021 : Résultats et dates pour Joshua vs Fury, Canelo et Mike Tyson

œil au beurre noir

Jake Paul révèle combien de fois Floyd Mayweather l’a frappé pendant la bagarre

SE DÉCHIRER

Les hommages affluent pour la star de Moto3 décédée dans un accident d’horreur au GP d’Italie

SÉRIEUX

De Bruyne souffre de la même blessure que Saunders contre Canelo lors du choc avec Rudiger

TESTÉ

Haney s’est gravement blessé pour la première fois de sa carrière alors qu’il chevauche la tempête pour battre Linares

Classe

Joshua répond à John Fury déchirant le promoteur de son fils dans une interview explosive

«Pour continuer à nous améliorer, cependant, nous avons besoin de l’engagement des joueurs pour comprendre leur point de vue et trouver des moyens d’améliorer leurs expériences.

« Un élément central du règlement du grand chelem est la responsabilité des joueurs de s’engager avec les médias, quel que soit le résultat de leur match, une responsabilité que les joueurs assument pour le bien du sport, des fans et pour eux-mêmes.

«En tant que sport, il n’y a rien de plus important que de s’assurer qu’aucun joueur n’a un avantage injuste sur un autre, ce qui est malheureusement le cas dans cette situation si un joueur refuse de consacrer du temps à participer aux engagements médiatiques tandis que les autres honorent tous leurs engagements.

«Enfin, tous les tournois du Grand Chelem restent déterminés à examiner et à discuter en permanence des opportunités, avec les tournées et les joueurs, pour améliorer chaque aspect de l’expérience des joueurs, y compris avec les médias.

“Mais nous considérons que cela n’est jamais réalisé que par des discussions respectueuses et constructives.”

Dans une apparente riposte sur Twitter dimanche soir, la star japonaise a écrit: «La colère est un manque de compréhension. le changement met les gens mal à l’aise.

Malgré son camouflet médiatique, Osaka a participé à une interview courte et plutôt maladroite sur le terrain pour les quelques centaines de fans autorisés à entrer dans le court Philippe Chatrier après sa victoire sur le roumain Tig.

“Je suis très contente d’avoir gagné”, a déclaré la joueuse de 23 ans, qui a sauté le tournoi l’an dernier après avoir remporté son troisième titre du Grand Chelem à l’US Open.

« C’est un très beau terrain. Je n’ai joué que deux matches ici, l’un avant le toit et l’autre maintenant. J’espère que je vais continuer.

Concernant son mouvement sur terre battue, Osaka, qui rencontre ensuite une autre Roumaine à Ana Bogdan, a déclaré : « Je dirais que c’est un travail en cours. Espérons que plus je joue, mieux je serai.

Petra Kvitova, demi-finaliste l’an dernier, a sauvé une balle de match au deuxième set contre Greet Minnen avant de passer 6-7 (3) 7-6 (5) 6-1.

Osaka a remporté quatre tournois majeurs dans sa carrière

Angelique Kerber a remporté des titres lors des trois autres chelems, mais ses chances de terminer le set semblent éloignées après une troisième défaite consécutive au premier tour.

L’Allemande, deux fois quart de finaliste à Paris, a été battue 6-2 6-4 par une joueuse très en forme en qualification Anhelina Kalinina, qui a désormais remporté ses 14 derniers matches.

La troisième tête de série, Aryna Sabalenka, est l’une des joueuses les plus en forme du tirage au sort et elle a vaincu l’ancienne joueuse du top 20 Ana Konjuh, qui se remet de graves problèmes de coude, 6-4 6-3.

Une bataille convaincante d’anciens champions du chelem a été remportée 6-4 2-6 6-3 par Victoria Azarenka contre Svetlana Kuznetsova, qui a remporté le titre à Paris en 2009.

L’Américaine Danielle Collins, qui est de retour en tournée après avoir subi une opération pour une endométriose, s’est battue pour une victoire 6-2 4-6 6-4 sur la Chinoise Wang Xiyu.

La Russe Elena Vesnina, quant à elle, a battu Olga Govortsova 6-1 6-0 lors de son premier match en simple lors d’un grand chelem depuis son congé de maternité en 2018.